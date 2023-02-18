В Екатеринбурге студент украл у девушки полмиллиона рублей, чтобы делать ей подарки

Полиция Екатеринбурга задержала 20-летнего студента из Каменска-Уральского, подозреваемого в краже денег у своей девушки. В пресс-службе городского УМВД сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража в крупном размере). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В полицию обратилась сама девушка, которая обнаружила пропажу денег, которые ей давала бабушка, а также кольца. Своего парня она начала подозревать, когда нашла у него залоговый билет из ломбарда на пропавшее ювелирное украшение. Впоследствии выяснилось, что молодой человек сначала периодически брал деньги, которые девушка хранила в гардеробной, а когда они закончились, он заложил кольцо.

Размер ущерба составил около 500 тыс. руб. Впоследствии выяснилось, что парень обманывал возлюбленную, что нашел высокооплачиваемую работу. При этом деньги он тратил не только на себя, но и на девушку, делая ей подарки.

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