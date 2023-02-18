Губернатор предложил новому мэру Березников тесно взаимодействовать с местными предприятиями

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с новым главой Березников Алексеем Казаченко. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, новый руководитель муниципалитета приступил к работе 14 февраля. Во время встречи Дмитрий Махонин поставил Алексею Казаченко задачи на новом посту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

На сегодня в Березниках накопилось много социальных вопросов. В частности, властям ежедневно поступают обращения от местных жителей в соцсетях, в топе – ремонт, содержание дорог и благоустройство. Глава Прикамья подчеркнул, что с людьми надо поддерживать обратную связь, решая их вопросы: проводить приемы граждан, общаться с населением в социальных сетях. Кроме того, новый глава должен сосредоточиться на завершении строительства микрорайона «Любимов» и держать на особом контроле переселение людей из зоны техногенной аварии. Дмитрий Махонин подчеркнул важность выстраивания тесных взаимоотношений с предприятиями территории.

Напомним, Алексей Казаченко с 2019 года возглавлял ГКУ Пермского края «Центр организации закупок». Ранее был заместителем министра здравоохранения региона. Пост главы Березников стал вакантным летом 2022 года, когда Константин Светлаков, проработавший главой муниципалитета менее двух лет, досрочно ушел в отставку, объяснив свое решение желанием проводить больше времени с семьей.