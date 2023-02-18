«Минусы пока не давят на позиции мэра»

18 февраля исполняется 100 дней с момента избрания мэром Ярославля Артема Молчанова. За прошедший период господин Молчанов занимался вопросами уборки города, привлек в команду мэрии ярославские кадры и столкнулся с проблемами с школьным питанием. Подробнее о том, что успел сделать глава областного центра, и как его работу оценивают эксперты — в материале «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, «Вконтакте» Фото: Артем Молчанов, «Вконтакте»

Из правительства в мэрию

7 ноября 2022 года мэром города Ярославля был избран зампред правительства Ярославской области Артем Молчанов. Депутаты муниципалитета Ярославля отдали свои голоса за господина Молчанова, лишь один из них проголосовал за собственную кандидатуру. При этом избрание мэром Артема Молчанова не было ни для кого неожиданностью. Сам господин Молчанов в разговоре с «Ъ-Ярославль» сказал, что принял решение стать мэром в мае-июне 2022 года, когда был назначен ответственным за взаимодействие с городом от областного правительства.

Среди своих задач мэр Ярославля обозначил следующее: решить вопрос с финансовым обеспечением «Горзеленхозстроя для качественной уборки улиц города, продолжить работу по благоустройству, решить вопросы по строительству новых школ и реконструкции существующих, пересмотреть маршруты общественного транспорта.

Смена кадров

К моменту прихода Артема Молчанова ряд постов в мэрии покинули члены команды предыдущего главы города Владимира Волкова. Господин Молчанов (ранее работавший в Кирове и Москве — прим. «Ъ-Ярославль») стал назначать на вакантные должности ярославцев. Заместителем мэра по вопросам социально-экономического развития стала Елена Гудкевич, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства — Николай Степанов, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом — Денис Пуговишников. Господа Степанов и Пуговишников работали на тех же постах в середине 2010-х годов.

Уборка города

Первым крупным испытанием для нового мэра стала погода. Уже 23 ноября прошел ледяной дождь. Мэрия усилила работу по уборке улиц, после чего горожане констатировали, что дороги стали убираться лучше. Однако оперативно справиться с обледенением тротуаров власти не смогли, что привело к многочисленным падениям пешеходов. Как сообщили в прокуратуре, в Ярославле и-за ненормативного содержания дорог более тысячи человек за зимние месяцы получили ушибы, растяжения и переломы. Позже Артем Молчанов сообщил, что для уборки снега в городе закупят 15 единиц техники: 6 навесных снегоуборочных машин, пять прицепных распределителей противогололедных реагентов, четыре мини-пылесоса для рассыпки реагента.

В январе наступили морозы, из-за которых выпуск городского транспорта в Ярославле в первую рабочую неделю после новогодних праздников был снижен на 12-15%. Артем Молчанов заявил, что морозы не должны считаться оправданием.

«Были морозы, но на морозы тоже предусмотрены определенные резервы. И мы об этом предупреждали до нового года. На сегодняшний день нарушаются условия выполнения контрактов. Все санкции, которые есть в этих контрактах, необходимо применить»,— потребовал господин Молчанов.

Первый бюджет

Мэр Ярославля Артем Молчанов активно участвовал в принятии бюджета города на 2023 год. Бюджет был принят со следующими показателями: городские доходы и расходы — 24,7 млрд руб., из которых 15,8 млрд руб. — доходы вышестоящих бюджетов. Параметры бюджета господин Молчанов назвал «реалистичными».

«Капитально отремонтируем 25 дорог по программе «БКД». Еще 76 млн потратим на текущий ремонт городских магистралей и 80 млн — на содержание межквартальных проездов и дорог частного сектора. В общей сложности, на дороги заложено 10% бюджета»,— прокомментировал тогда мэр Ярославля Артем Молчанов.

Правда, позже стало известно, что заявленный ремонт проспекта Машиностроителей, улиц Свободы и Победы оказался под вопросом из-за неготовности проектно-сметной документации.

Взрыв газа

В Ярославле 5 февраля утром на улице Кузнецова произошел взрыв бытового газа в жилом доме. В результате взрыва обрушилась кровля, перекрытие в квартире и балкон. Мэр города сразу прибыл на место взрыва. Артем Молчанов поручил полностью заменить кровлю дома, которая была разрушена взрывом над двумя подъездами из трех. В феврале работы были закончены, а все жильцы дома вернулись в свои дома.

Демонстрация открытости

Артем Молчанов активно демонстрировал свою открытость для жителей Ярославля: он лично проводит приемы, общается с прессой, участвует в прямых эфирах. На общегородском совещании господин Молчанов ввел новую практику ответов на вопросы, которые поступают во время заседания в социальных сетях. Во многом Артем Молчанов придерживается тактики губернатора Михаила Евраева и выполняет его поручение о том, что чиновники должны больше общаться с жителями. Совместно с губернатором новый мэр несколько раз совершал пешеходные обходы центра Ярославля.

Новый мэр Ярославля успешно дебютировал в медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО, составленном Медиалогией. По итогам ноября 2022 года Артем Молчанов изменил тройку лидеров рейтинга и занял второе место, вытеснив главу Калуги на 5 место. По итогам года господин Молчанов занял 12-е место из 32. В новом 2023 году Артем Молчанов вернулся в тройку первых и занял третью строчку по итогам января.

Школьное питание

После назначения Артема Молчанова в Ярославле начали происходить перемены в сфере питания школ и детских садов. В январе 2023 года произошла смена поставщиков в значительной части учреждений, причем без конкурсных процедур, которые не были проведены в конце года. ООО «Комбинат социального питания» вынужден был уйти из ряда школ и детских садов, не согласившись с новыми условиями по оплате коммунальных услуг на кухнях. В социальных сетях на работу новых поставщиков посыпались жалобы, как правило анонимные, однако нарушения выявили как прокуратура, так и региональный уполномоченный по правам ребенка.

Артем Молчанов проверил питание в нескольких школах. «Нет никакого срыва, нет никакого коллапса. Услуга питания оказывается»,— успокаивал ярославцев господин Молчанов в ходе прямого эфира в Центре управления регионом 13 января.

Между тем СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей при организации школьного питания в Ярославле. В центре внимания следователей оказалась производственная база нового поставщика ООО «Гамма».

В другом случае господин Молчанов сам попросил вмешаться прокуратуру, когда родителям не возвращали средства за питание детей, перечисленные по системе «Ладошки». Деньги не возвращал «Комбинат социального питания».

После проведенных конкурсов «Комбинат» возвратил часть утраченных позиций, но рынок стал более конкурентным.

Оценки экспертов

Эксперты отмечают, что негатива Артем Молчанов пока не вызывает. Руководитель социологического центра «Хи-Квадрат» Евгений Голубев считает успехом главы города зимнюю уборку.

«Мне кажется, что этой зимой радикально лучше стал убираться Ярославль, с предыдущими годами даже не сравнить. Стали вывозить снег, чего раньше не делалось, он просто сгребался в стороны. Меня поразило до глубины души этой зимой то, что стали ночью убирать снег. Я этого не видел 8-10 лет»,— прокомментировал господин Голубев.

Евгений Голубев положительно оценил и кадровую политику Артема Молчанова. «Степанов — это вообще большая удача, остальные менее известные, но хотя бы местные. Они знают, как система работает снизу»,— полагает эксперт. Отметил господин Голубев и то, что мэр Ярославля обратил внимание на состояние фасадов в центре города, уборку крыш от снега и сосулек. В числе недостатков руководитель «Хи-Квадрата» отметил, что новые городские власти пока недостаточно воздействуют на управляющие компании, которые плохо занимаются уборкой дворовых территорий.

Угрозой для нового мэра социолог считает проведение транспортной реформы. Формально к реформе мэрия и не имеет отношения (правительство Ярославской области забрало у мэрии Ярославля полномочия в сфере организации перевозок — прим. «Ъ-Ярославль»), но, если проблемы возникнут, мэру придется разделить ответственность за них.

«Мэрия как-то отстранилась от этой истории, но у нее не получится снять с себя ответственность и Молчанов не сможет отмолчаться, если транспортная реформа пойдет плохо. А есть основания так полагать. Мне кажется, сама схема по брутто-контрактам не сразу заработает и там есть чьи-то бизнес-интересы. Все будет немножко хуже, чем заявляется, улучшений для пассажиров мы можем не увидеть»,— пояснил социолог.

Ярославский политолог Александр Миклин оценивает деятельность господина Молчанова «пока позитивно».

«Он не вошел ни в конфликт с депутатами муниципалитета, ни с областным правительством. Достаточно конструктивно выстраивает отношения и с теми, и другими. За 100 дней нельзя в городе что-то поменять, это нереально. Выстраивает диалог со всеми сторонами, прислушивается, открыт для критики и обсуждений — все это если не радует, то надежды вселяет. К сожалению, ярославские мэры крылья распускают, правда, все падают через год-два. Молчанов пока работает, придерживаюсь оптимистической оценки»,— пояснил господин Миклин.

Схожее резюме и Евгения Голубева. «Минусы пока критически не давят на позиции мэра. Но если на этот негатив никак не реагировать, то он будет играть против мэра. Несмотря на тот факт, что мэр у нас избирается депутатами муниципалитета, на него очень пристально смотрят из Москвы. Накануне выборов в областную думу в 2023 году и в самый канун выборов президента РФ в марте 2024 года серьезный негатив населения может конвертироваться в негатив со стороны Москвы»,— прокомментировал господин Голубев.

Алла Чижова