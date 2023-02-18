Директор тепловой компании Мостовского района наказан за то, что оставил без горячей воды 2 тысячи жителей

К административной ответственности привлечен руководитель ООО «Мир Энергосервис», которая оставила без горячей воды жителей пгт Мостовской, сообщает пресс-служба прокуратуры края. По ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) ему назначено наказание в виде предупреждения.

Как отмечают в ведомстве, подача ресурса была прекращена необоснованно на срок более 360 часов. В числе пострадавших более 2 тыс. жителей 60 многоквартирных домов, расположенных в Северном и Пятом микрорайонах поселка городского типа.

Жителям Мостовского произведен перерасчет начислений за коммунальную услугу. Компания вернула клиентам более 65 тыс. руб.

Андрей Ульченко

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