В Свердловскую область придут аномальные морозы до -30 градусов

С 18 по 20 февраля в Свердловской области ожидаются аномальные морозы до -30 градусов и снег. По данным синоптиков уральского Гидрометцентра, днем в субботу температура воздуха в регионе составит -9°… -14°. Местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер неустойчивый слабый.

В воскресенье, 19 февраля, температура ночью опустится до -16°…-21°, в горах и низинах — до -30°. Днем синоптики прогнозируют -9°…-14°. Местами небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый.

В понедельник, 20 февраля, температура воздуха ночью составит -19°…-24°, на севере и крайнем востоке до – до -30°. Днем ожидается -9°…-14°. Местами небольшой снег, на крайнем юге до умеренного. Ночью ветер неустойчивый слабый, днем восточный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге днем 18 февраля ожидается -9°…-11°. Ночью в воскресенье -16°…-18°, днем – -9°…-11°. В понедельник ночью температура составит -19°…-21°, днем -9°…-11°.

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