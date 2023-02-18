СК завел дело о гибели подростка при взрыве газового баллона в Челябинской области

В Челябинской области 14-летний мальчик погиб из-за взрыва газового баллона в частном жилом доме. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Трагическое происшествие случилось вечером 17 февраля в поселке Дзержинка Верхнеуральского района. В одном из частных домов произошел «хлопок» при разгерметизации газового баллона без последующего возгорания. Из-за взрыва в доме обрушилось межэтажное перекрытие, в результате погиб 14-летний подросток. Кроме того, с места происшествия в больницу доставили 10-летнего мальчика и нескольких взрослых. Расследование уголовного дела контролирует руководитель следственного управления Петр Решетников.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, взрыв произошел в доме на двух хозяев. Разгерметизировался пятилитровый газовый баллон. В больницу доставили трех взрослых и ребенка.