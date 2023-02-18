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Коммерсантъ FM
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Отличившиеся в военной операции росгвардейцы смогут претендовать на земли в Крыму и Подмосковье

Президент Владимир Путин расширил норму о предоставлении бесплатных земель в Крыму и Подмосковье на росгвардейцев, отличившихся в ходе военной операции на Украине. В декабре 2022 года глава государства рекомендовал местным властям предоставлять такую меру поддержки для военнослужащих.

Поправки вносятся в распоряжение «О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей». На земли смогут претендовать военные и росгвардейцы, «награжденные государственными наградами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющиеся ветеранами боевых действий». Действие нормы распространяется на членов семей погибших отличившихся военных и росгвардейцев.

Московской области, Крыму и Севастополю рекомендовано принять законы, которые позволят бесплатно предоставить земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.

Российские власти на фоне военной операции приняли ряд мер поддержки ее участников. В частности, мобилизованным присвоили статус контрактников. Таким образом они получают те же самые льготы. Также участникам военной операции присваивается статус ветеранов боевых действий.

Леонид Уварчев

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