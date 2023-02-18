Татарстан пересилил санкции

Чиновники Татарстана отчитались об экономических успехах, которые были достигнуты, несмотря на «беспрецедентные санкции» западных стран из-за проведения спецоперации РФ на Украине. Как стало известно вчера на заседании коллегии профильного министерства, валовый региональный продукт (ВРП) в 2022 году вырос на 6%. Хотя еще осенью увеличение прогнозировалось лишь на 0,6%. Наиболее успешным прошедший год оказался для строительной отрасли и сельского хозяйства, некоторых обрабатывающих производств. В то же время серьезно сократился импорт в Татарстан и потребительская активность населения. Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил недовольство ростом налоговой задолженности предприятий, назвав их «кандидатами на банкротство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Татарстана Фото: пресс-служба главы Татарстана

ВРП Татарстана в 2022 году вырос на 6% (в сопоставимых ценах к 2021 году) и достиг 3,865 трлн руб. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов, выступая в пятницу на заседании коллегии министерства. Он уточнил, что таких результатов удалось достичь «в условиях высокой неопределенности развития экономики». Министр напомнил о «беспрецедентных санкциях», которые ограничили экспортные и импортные операции, доступ к технологиям, спровоцировали рост цен на товары и услуги. По его словам, предприятиям пришлось перестраивать логистические цепочки, искать новые рынки сбыта. «2022 год стал серьезным вызовом для экономики страны и республики»,— констатировал он.

В структуре экономики наибольший удельный вес (почти 50%) составило промышленное производство. Его объемы выросли в прошлом году на 6,6%. Объем отгруженной продукции достиг 4,62 трлн руб. При этом в добыче полезных ископаемых рост оставил 5,2%, а в обрабатывающем секторе — 8,2%. Наилучшую динамику показало производство лекарств, объемы которого увеличились на 27,8%. Автомобильное производство снизилось на 10%.

Объем сельскохозяйственной продукции вырос на 25,9% — до 334,1 млрд руб. Увеличение было обеспечено в основном за счет растениеводства, где производство продукции увеличилось на 60%. В том числе было намолочено 5,2 млн тонн зерна, собрано 920 тыс. тонн картофеля и 1,8 млн тонн сахарной свеклы.

На 20,4% вырос объем строительных работ (в первую очередь за счет дорожного строительства) — до 573,1 млрд руб.

В то же время оборот розничной торговли сократился на 3,1% — до 1,22 трлн руб., в основном из-за снижения продаж легковых автомобилей. Импорт в Татарстан сократился до 227,4 м млрд руб. (на 20% в физическом объеме и на 39% в стоимостном выражении) — в основном это комплектующие для транспорта, электрогенераторы, двигатели, подшипники.

Показатели экономики Татарстана оказались лучше, чем российские в целом. Так, ВВП страны в 2022 году сократилось на 2,5%, объемы промышленного производства — на 0,6%.

В начале прошлого года власти Татарстана ставили задачу увеличить ВРП на 3,6%. «Планы на следующий год очень серьезные. 3,6% — это наш минимум»,— говорил глава Татарстана Рустам Минниханов. Однако спустя полгода после начала спецоперации РФ на Украине прогноз был пересмотрен в худшую сторону. В сентябре правительство заявило, что рост ВРП ожидается лишь на 0,6% — до 3,7 трлн руб.

Вчера Рустам Минниханов резюмировал, что экономика республики «оказалась устойчивой к внешним вызовам». При этом он поставил задачу на 2023 год — обеспечить рост ВРП до 4 трлн рублей. «Все будет зависеть от экономической ситуации, но мы должны достигнуть эту цель», — наказал он чиновникам региона.

В то же время господин Минниханов признал, что пока не в полной мере удается «обеспечить технологический суверенитет». В Татарстане, по его словам, импорт технологий в шесть раз превышает экспорт. Также он раскритиковал работу промышленных парков, указав, что в некоторых из них зарегистрирован лишь по один резидент. Господин Минниханов также был обеспокоен ростом налоговой задолженности — к началу 2023 года она достигла 15,3 млрд руб. «Это ненормально. Эти должники — кандидаты на банкротство. Это потерянные рабочие места, потери бюджета»,— сказал глава региона.

Кирилл Антонов