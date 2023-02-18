Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Татарстан пересилил санкции

Экономика республики в 2022 году выросла на 6%

Чиновники Татарстана отчитались об экономических успехах, которые были достигнуты, несмотря на «беспрецедентные санкции» западных стран из-за проведения спецоперации РФ на Украине. Как стало известно вчера на заседании коллегии профильного министерства, валовый региональный продукт (ВРП) в 2022 году вырос на 6%. Хотя еще осенью увеличение прогнозировалось лишь на 0,6%. Наиболее успешным прошедший год оказался для строительной отрасли и сельского хозяйства, некоторых обрабатывающих производств. В то же время серьезно сократился импорт в Татарстан и потребительская активность населения. Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил недовольство ростом налоговой задолженности предприятий, назвав их «кандидатами на банкротство».

Фото: пресс-служба главы Татарстана

Фото: пресс-служба главы Татарстана

ВРП Татарстана в 2022 году вырос на 6% (в сопоставимых ценах к 2021 году) и достиг 3,865 трлн руб. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов, выступая в пятницу на заседании коллегии министерства. Он уточнил, что таких результатов удалось достичь «в условиях высокой неопределенности развития экономики». Министр напомнил о «беспрецедентных санкциях», которые ограничили экспортные и импортные операции, доступ к технологиям, спровоцировали рост цен на товары и услуги. По его словам, предприятиям пришлось перестраивать логистические цепочки, искать новые рынки сбыта. «2022 год стал серьезным вызовом для экономики страны и республики»,— констатировал он.

В структуре экономики наибольший удельный вес (почти 50%) составило промышленное производство. Его объемы выросли в прошлом году на 6,6%. Объем отгруженной продукции достиг 4,62 трлн руб. При этом в добыче полезных ископаемых рост оставил 5,2%, а в обрабатывающем секторе — 8,2%. Наилучшую динамику показало производство лекарств, объемы которого увеличились на 27,8%. Автомобильное производство снизилось на 10%.

Объем сельскохозяйственной продукции вырос на 25,9% — до 334,1 млрд руб. Увеличение было обеспечено в основном за счет растениеводства, где производство продукции увеличилось на 60%. В том числе было намолочено 5,2 млн тонн зерна, собрано 920 тыс. тонн картофеля и 1,8 млн тонн сахарной свеклы.

На 20,4% вырос объем строительных работ (в первую очередь за счет дорожного строительства) — до 573,1 млрд руб.

В то же время оборот розничной торговли сократился на 3,1% — до 1,22 трлн руб., в основном из-за снижения продаж легковых автомобилей. Импорт в Татарстан сократился до 227,4 м млрд руб. (на 20% в физическом объеме и на 39% в стоимостном выражении) — в основном это комплектующие для транспорта, электрогенераторы, двигатели, подшипники.

Показатели экономики Татарстана оказались лучше, чем российские в целом. Так, ВВП страны в 2022 году сократилось на 2,5%, объемы промышленного производства — на 0,6%.

В начале прошлого года власти Татарстана ставили задачу увеличить ВРП на 3,6%. «Планы на следующий год очень серьезные. 3,6% — это наш минимум»,— говорил глава Татарстана Рустам Минниханов. Однако спустя полгода после начала спецоперации РФ на Украине прогноз был пересмотрен в худшую сторону. В сентябре правительство заявило, что рост ВРП ожидается лишь на 0,6% — до 3,7 трлн руб.

Вчера Рустам Минниханов резюмировал, что экономика республики «оказалась устойчивой к внешним вызовам». При этом он поставил задачу на 2023 год — обеспечить рост ВРП до 4 трлн рублей. «Все будет зависеть от экономической ситуации, но мы должны достигнуть эту цель», — наказал он чиновникам региона.

В то же время господин Минниханов признал, что пока не в полной мере удается «обеспечить технологический суверенитет». В Татарстане, по его словам, импорт технологий в шесть раз превышает экспорт. Также он раскритиковал работу промышленных парков, указав, что в некоторых из них зарегистрирован лишь по один резидент. Господин Минниханов также был обеспокоен ростом налоговой задолженности — к началу 2023 года она достигла 15,3 млрд руб. «Это ненормально. Эти должники — кандидаты на банкротство. Это потерянные рабочие места, потери бюджета»,— сказал глава региона.

Кирилл Антонов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...