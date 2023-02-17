В арт-пространстве «Кирпичи» открылась выставка «Расскажи мне свои секреты»

В Екатеринбурге в арт-пространстве «Кирпичи» состоялось открытие выставки «Расскажи мне свои секреты» Анастасии Лесюк и Наталья Мостовщиковой. На картинах можно увидеть сюжеты сказок, эпизоды из детских мультипликационных фильмов. Работы выполнены в смешанной технике с использованием различных материалов. Экспозиция продолжит работу до 15 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художницы Анастасия Лесюк и Наталья Мостовщикова

Фото: Анастасия Таначева Художницы Анастасия Лесюк и Наталья Мостовщикова

Фото: Анастасия Таначева

Анастасия Лесюк — художник-мозаист, академик французской «Mondial Art Academia», член Уральской художественной гильдии. Родилась в городе Ногинске (Московская область). Выставки с ее работами проходили в Екатеринбурге, Томске, Перми, Москве, Кисловодске, а также в США в феврале 2022 года.

Наталья Мостовщикова — уральская художница, работающая в технике MixMediaArt, член Уральской художественной гильдии, член Ассоциации художников современного искусства. Ее работы выставлялись в Екатеринбурге, Москве, Кисловодске, Перми, Брянске, находятся в частных коллекциях России, Японии, Канады, стран СНГ и Европы.

Авторская идея серии картин связана с детством. Будучи маленькими, художницы закапывали «секретики» в землю. Фантики, кусочки стеклышек и другие предметы прятали, а через какое-то время откапывали. Автор проекта «Расскажи мне свои секреты» Анастасия Лесюк поделилась, что позже стала развивать эту идею, спрашивала у знакомых о ярких воспоминаниях из детства. Работа над коллекцией началась в 2020 году. Всего в серии порядка 30 работ. Часть работ — мозаики, часть — акрила и совместные работы художниц Анастасии Лесюк и Натальи Мостовщиковой. Около восьми работ не представлено на выставке из-за сложной транспортировки.

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Первой работой стала мозаика, она называется «Секретики». По словам художниц, именно она говорит об идеи серии. «Когда мы забываем про детство, становимся слишком серьезными и слишком взрослыми. Во-первых, это безумно скучно, во-вторых, это очень грустно. Поэтому шалить, дурить, вспоминать детство, совершать какие-то глупые поступки, играть иногда в детские игры – это классно»,— поделилась госпожа Лесюк.

В рамках открытия выставки прошел модный показ с авторскими платками. У гостей была возможность вместе с художниками создать собственную картину.

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Анастасия Таначева, Виолетта Ширяева