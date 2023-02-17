Суд в Крыму лишил свободы на 8,5 лет участника украинского нацбата

Джанкойский районный суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы участника украинской террористической организации «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (запрещена на территории РФ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского УФСБ РФ.

По данным спецслужб, мужчина служил в украинской армии, является капитаном первого ранга в отставке. В 2016 году он вступил в украинский нацбат, участников которого учил управлять морскими судами. Также он готовил их к морской блокаде Крыма посредством растягивания стальных тросов в Керченском проливе для недопуска морских судов.

Алексея Киселева задержали в июле 2021 года. Первый год заключения он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима.

Татьяна Ручкина

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