Гендиректор «Медтехники» Рустам Аминев – о ситуации с поставками медоборудования и импортозамещении в отрасли

Что изменилось на рынке медоборудования после ввода санкций в связи с началом СВО, нарушились ли логистические цепочки, как обстоит ситуация с импортозамещением – об этом рассказывает гендиректор ООО «Медтехника» Рустам Аминев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива

Формально медицинское оборудование и лекарственные препараты, которые мы закупаем за границей, а также запасные части к ним не попали под западные санкции. Недавно сообщалось, что с 3 февраля Япония запретит экспорт в Россию медоборудования, но затем появилось опровержение этой информации. Вместе с тем можно отметить, что удлинились сроки поставок. Если раньше они составляли до трех месяцев, то теперь приходится ждать до полугода – поставщики проверяют, в частности, не будет ли их медтехника использована в зоне СВО.

Самое интересное, что с нами готовы работать американские компании. Немецкие, голландские, европейские, японские поставщики играют в какие-то санкции, а американцы говорят – мы вам все что угодно привезем. У них проблем с логистикой нет, все есть на складах в Москве. Никому не хочется терять деньги на российском рынке. Большую часть (95%) закупает Министерство здравоохранения РФ. Частные клиники – это три – пять процентов от всего объема закупок. Государственные медучреждения могут закупать только новое оборудование, которому не более одного года к моменту заключения контракта.

К вопросу об импортозамещении в медицинской промышленности. Так сложилось, что нашей стране в основном ведется сборка рентген-аппаратов. В СССР было пять больших заводов по их производству. В 90-х годах ни компьютерных томографов, ни МРТ, ни ангиографов не было. На сегодняшний день два завода производят аппараты УЗИ, несколько заводов – аппараты ИВЛ, пять заводов – рентгеновские аппараты и расходные материалы, шприцы и так далее. Все остальное в основном мы закупаем за границей. При этом оборудование считается российским, если в нем хотя бы 51% комплектующих местного производства. Если завтра перестанут поставлять запчасти, мы и рентген-аппараты не сможем производить. То же самое – аппараты ИВЛ, которые собираются из зарубежных комплектующих.

Согласно постановлению Правительства РФ № 878, предпочтение в торгах при прочих равных условиях должно отдаваться местным производителям, что автоматически отсекает иностранных поставщиков. Когда министерство здравоохранения Башкирии объявило скандальную закупку аппаратов УЗИ для девяти районов республики, заявки направили все: немцы, голландцы, итальянцы, испанцы. Поскольку заявки с импортной продукцией при наличии хотя бы одного предложения с отечественным оборудованием отклоняются, победила «Медтехника». Мы являемся официальным представителем питерского завода «Электрон». Были домыслы, что поставленные аппараты УЗИ якобы контрафактные. Под этим термином понимается использование чужого логотипа или настолько похожего, что их легко перепутать, подделка внешнего вида, продажа оригинального товара с нарушениями, незаконное использование запатентованных технических решений. У завода вся документация имеется. Без нее просто невозможно попасть на торги. Документы изучают госкомитет по закупкам, минздрав. Поскольку это крупные контракты, более 50 млн руб., идет казначейское сопровождение сделок. Можно с уверенностью сказать, что в России не существует рынка нелегального оборудования.

Таким образом, резюмируя, можно сказать, что ситуация на рынке изменилась, но не настолько критично, чтобы опасаться серьезного дефицита медоборудования. Это, конечно, не означает, что нужно сидеть сложа руки в надежде на зарубежных поставщиков.