Чистые деньги

Прокуратура Ярославской области установила значительное недофинансирование уборки дорог в Ярославле. Предприятию МБУ «Горзеленхозстрой», которое занимается уборкой улиц города, не хватает 335 работников и 111 единиц техники. В мэрии говорят, что в этом году планируют закупить дополнительную технику. Общественник Темур Абдуллаев отмечает, что бюджет города дефицитный и найти деньги для этого будет сложно. Между тем прокуратура намерена добиться качественной уборки города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Прокуратура Ярославской области в январе-феврале после жалоб горожан на гололед в социальных сетях и публикаций СМИ провела проверку ситуации с уборкой улично-дорожной сети региона. Наибольшее количество проблем было выявлено в Ярославле. Выяснилось, что мэрия недофинансирует МБУ «Горзеленхозстрой», которое занимается содержанием переданных ему в оперативное управление улиц города. По мнению прокуратуры, на уборку «Горзеленхозстрою» необходимо 2 млрд руб. в год. При этом в 2023 году на эти цели выделено лишь 800 млн руб., заявил 9 февраля на брифинге в областной прокуратуре начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Владимир Китаев. В результате «ненормативного содержания дорог» около тысячи горожан получили травмы только в текущем году.

«Неверное определение финансовой потребности обусловлено непринятием во внимание изменяющихся потребительских цен на материалы, ресурсы, размера оплаты труда, которые взяты при расчетах, исходя из показателей 2017-2019 годов, а также уровня инфляции»,— рассказал Владимир Китаев.

Как следует из отчета городской Контрольно-счетной палаты, недофинансирование носит хронический характер. Необеспеченность деньгами расходов для выполнения муниципального задания по сравнению с утвержденными объемами субсидий составила в 2020 году 80,2 млн рублей (21,1%), а в 2021 году — 203 млн рублей (29,8%). При этом оценка потребности в услугах в указанный период вообще не проводилась. В прокуратуре привели примеры, к чему это приводит.

«Для нормативного содержания и поддержания дорожной части при минимальном количестве снегопадов, а это 50 снегопадов, потребность в Ярославле составляет более 61 тонны реагентов, из которых на сегодняшний день 33 тонны не закуплены»,— констатировал Владимир Китаев.

Господин Китаев продолжает: не хватает минимум 31 комбинированной дорожной машины, 3 фронтальных погрузчиков, 10 автогрейдеров, 4 лаповых погрузчика. Дефицит кадров в «Горзеленхозстрое» — 335 работников. Ярославль убирают всего 96 человек при 210 вакансиях дорожных рабочих. В мэрии с претензиями прокуратуры согласны.

«Факты ненадлежащего содержания улиц и дорог, в том числе несвоевременное принятие мер к устранению зимней скользкости признаны обоснованными и приняты департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля к сведению. Департаментом направлено письмо в адрес руководства МБУ «Горзеленхозстрой» города Ярославля с поручением принять незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в мэрии Ярославля.

В мэрии рассказали, что «осуществляются мероприятия по закупке новой коммунальной техники», что позволит лучше убирать улицы города. Активист ОНФ, координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев скептически относится к этому.

«Мы сейчас себя загоняем в еще большую яму. Покупаем технику, но это платежи за нее, это персонал и ГСМ, а в будущем и запчасти. То есть мы наращиваем убыточный ресурс, который, с одной стороны, городу нужен, а, с другой стороны, загоняет город в долги. Года четыре назад к нам приезжали москвичи. Говорили, что будем ваш город убирать и это будет стоить два миллиарда в год. Так что сумма, которая сейчас озвучивается, она реальная»,— сказал «Ъ-Ярославль» Темур Абдуллаев.

Депутат муниципалитета Ярославля Михаил Кузнецов (в прошлом — заммэра по ЖКХ) отмечает, что город в этом году убирают успешнее, хоть и признает недостатки. Он считает, что муниципальное учреждение справляется с задачей лучше, чем частные подрядчики, работавшие до 2020 года.

«Городские предприятия более управляемы, от них можно требовать качества уборки»,— полагает Михаил Кузнецов.

Депутат предлагает включить в муниципальное задание «Горзеленхозстрою» уборку межквартальных проездов и дороги 3-4 категории, которые сейчас убирают частники.

«Контролировать своего подрядчика гораздо проще, у него нет задачи получить максимальную прибыль через недосып реагента и невыход техники. С другой стороны, это очень закрытая история. Когда я слышу про муниципальное задание, я не знаю, сколько денег было отправлено и сколько стоит уборка 1 кв м города в целом в год»,— отмечает Темур Абдуллаев.

Общественник полагает, что мэрии сейчас негде взять денег, а, значит, и существенного улучшения качества уборки ждать не стоит. Об этом же говорят показатели городского бюджета. Муниципальный долг Ярославля на 1 января 2023 года составляет 6,9 млрд руб. (всего доходная часть бюджета на 2023 год 24,7 млрд руб., из них собственные доходы — 8,9 млрд руб.). Рассчитывать Ярославль может только на областной бюджет. Между тем в прокуратуре уверяют, что перемены будут.

«Прокуратура будет не только добиваться последовательного устранения выявленных нарушений, но и примет меры к приведению муниципального задания и муниципальных контрактов в соответствие с требованиями законодательства»,— пообещали в ведомстве.

Андрей Иванов