«Молот» вышел в плей-офф

Пермская хоккейная дружина добилась права выступать в плей-офф. В сегодняшнем матче в Орске подопечные Сергея Бердникова со счетом 2:0 обыграли местный «Южный Урал» и обеспечили себе место не ниже 14-го. Голы у пермяков забили Егор Манин и Даниил Сероух.

Напомним, что в решающей стадии в борьбе за Кубок выступают 16 команд. На момент написания материала не все матчи были сыграны, поэтому не известно, кто станет соперником пермской команды на следующем этапе. Напомним, что «Молот» выходит в стадию плей-офф чемпионата ВХЛ второй год подряд.