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Коммерсантъ FM
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Москва окажется в сугробах

Какой будет погода в городе на выходных и на следующей неделе

Метель, гололед и никое давление придут в Москву в выходные. Порывы ветра в городе достигнут 17 м/с. Атмосферное давление в субботу, 18 февраля, как отмечают синоптики, упадет сразу на 25 мм ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы ожидается на уровне 4-5 градусов мороза, в ночные — опустится до —10.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Снег, согласно прогнозам, будет идти до понедельника, 20 февраля. Сугробы в Москве могут вырасти до 40 см, и это будет максимальной высотой с начала зимы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

«Над центром европейской России перемещается ложбина низкого давления. Она очень заметно изменит режим погоды в столице и Подмосковье. Во второй половине дня в субботу давление понизится, причем очень существенно, на 20-25 мм. Вечером начнется снег, ветер усилится до 17 м/с. Такое сочетание приведет к метели.

А в последующем, поскольку будут продолжаться снегопады и порывистый ветер, на дорогах прогнозируются заносы. В целом и в Москве, и в области можно ждать метелей.

Снег будет идти в течение вечера в субботу, в течение всех суток в воскресенье, и даже в ночь на понедельник. Это приведет к тому, что к утру 20 февраля высота сугробов вырастет на 7-10 см и станет максимальной за весь зимний сезон».

К середине новой недели температура воздуха в столице днем понизиться до -10 градусов, ночью — до -16. Потепление до нулевых значений ожидается только к 26 февраля.

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Дарья Фоменко

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