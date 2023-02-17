Из-за разгерметизации газового баллона на Урале погиб подросток

В жилом доме на две квартиры в поселке Дзедржинка Челябинской области разгерметизировался газовый баллон. В результате баллон не загорелся, но обрушилось потолочное перекрытие в одной из квартир. Погиб один подросток 14 лет, пострадали четверо, среди них ребенок 10 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

«Поступило сообщение о разгерметизации 5-литрового газового баллона без последующего горения в жилом доме на 2-х хозяев в п. Дзержинка Верхнеуральского МР. Произошло обрушение потолочного перекрытия одной из квартир»,— говорится в сообщении МЧС. Сообщение поступило в 16: 45 мск. Четверых пострадавших увезли в больницу.

Анастасия Ларина