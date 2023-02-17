В пакистанском Карачи напали на полицейский участок

В Пакистане совершена атака на полицейский участок в Карачи, местные СМИ сообщают, что нападавших было от 8 до 10 человек. Geo TV со ссылкой на полицию передает, что убиты двое нападавших, по данным врачей, в больницу доставлены трое.

На территории участка расположено несколько административных и жилых зданий, сообщает AFP. Полиция перекрыла движение по главной дороге, проходящей через город, на место происшествия прибыли военные, передает Reuters.

«Я слышу сильную стрельбу … На месте находятся машины скорой помощи и полицейские машины»,— сообщает корреспондент AFP Ашраф Хан. По данным местных властей, количество напавших пока неясно. Reuters сообщает, что в районе участка слышны звуки взрывов и непрерывная стрельба.

По данным Reuters, ответственность за нападение взяла на себя «Техрик-и-Талибан Пакистан» (запрещена в РФ).

Мария Федотова