Кубанская ГК «Сигма» в 2023 году планирует вдвое увеличить экспорт зерна

Группа компаний «ТД "Сигма"» в текущем сельскохозяйственном сезоне планирует нарастить экспорт зерновой продукции на 50%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала коммерческий директор агрохолдинга Нина Литвиненко на площадке сельхозфорума «Зерно России-2023».

«Эксперты зернового рынка констатируют, что санкции, введенные в отношении России, не мешают развитию экспорта, а только ускоряют процесс расширения географии сбыта российского зерна и пула партнеров российских экспортеров. Мы сейчас видим, что объемы экспортных поставок только увеличиваются, в том числе, их рост фиксируется и с начала 2023 года. Перспективы достаточно радужные, рекордные внутренние запасы и текущий высокий спрос стороны импортеров позволят удержать высокий уровень экспорта», - отметила Нина Литвиненко.

ГК «ТД "Сигма"» – крупная сеть агропредприятий, расположенных на территории Краснодарского края. Земельный банк агрохолдинга составляет более 60 тыс. га, объем производства –более 600 тыс. т сельхозпродукции, в первую очередь зерновых, масличных и технических культур, а также овощей, фруктов и фундука. Объем экспортных отгрузок холдинга за последние три месяца превысил 75 тыс. тонн продукции, которая отправляется в Турцию, Албанию, Венесуэлу и другие страны.

Михаил Волкодав

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