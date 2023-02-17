Председатель Воронежского облсуда не наблюдает массовых отставок судей в регионе

Председатель Воронежской областного суда Василий Тарасов на совещании судей ответил на вопрос «Ъ-Черноземье» о состоянии судейского корпуса в регионе. Исходя из статистики, судьи в регионе испытывают значительную нагрузку: в среднем один судья рассмотрел в прошлом году 1,3 тыс. дел и материалов.

«Ъ-Черноземье» поинтересовалось у Василия Тарасова, наблюдается ли в регионе массовые отставки судей. Он сказал, что с 2017 года сложили свои полномочия 192 судьи. «Определение отставок судей как массовых является, мягко говоря, преувеличением и не соответствует действительности,— ответил председатель суда. — Каждый судья имеет право на отставку вне зависимости от возраста. При написании заявления об уходе в отставку при наличии соответствующей выслуги лет судья не обязан объяснять мотивы принятия такого решения. Квалификационная коллегия судей не вправе выпытывать у него такую информацию».

По словам господина Тарасова, немалая часть судей уходит в отставку при достижении предельного возраста в 70 лет. Причин для отставок до этого возраста немало: например, семейные обстоятельства, состояние здоровье. «Одной из основных причин отставок судей в 2020-2022 годах это, на мой взгляд, является закономерный цикл смены поколений, который выпал на данный период. Не исключаю, что этому могли способствовать возрастающие требования, предъявляемые к современным судьям», — сказал Василий Тарасов.

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области регулярно рассматривает заявления местных судей об отставках. В прошлом году восемь судей райсудов региона и один мировой судья были привлечены к дисциплинарной ответственности, полномочия двух судей были прекращены досрочно.

Сергей Толмачев

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