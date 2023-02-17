Hublot и Такаси Мураками предлагают игру в NFT

Сотрудничество часовой марки и японского мастера современного искусства вышло на новый уровень: чтобы заполучить последний продукт совместной коллаборции, вышедшие всего в 13 экземплярах часы Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow, соискатели должны быть владельцами хотя бы одного из 324 NFT-изображений, выпущенных в апреле 2022 года в рамках предыдущего сотрудничества между Hublot и Мураками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow Фото: Hublot Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow Фото: Hublot Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow Фото: Hublot Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow Фото: Hublot Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow Фото: Hublot Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow Фото: Hublot Следующая фотография 1 / 6 Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow Фото: Hublot Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow Фото: Hublot Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow Фото: Hublot Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow Фото: Hublot Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow Фото: Hublot Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow Фото: Hublot

Они изначально предлагались владельцам одной из двух моделей — Classic Fusion Takashi Murakami All Black или Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow. Таким образом будут проданы 12 экземпляров новинки, причем период между анонсом проекта, состоявшемся в Нью-Йорке в феврале нынешнего года, и стартом продаж в апреле позволит заинтересованному коллекционеру приобрести хотя бы одно из NFT-изображений, ныне доступных на платформе OpenSea. Последний, 13-й экземпляр зарезервирован за коллекционером всех 12 новых NFT-изображений, представленных на нью-йоркской презентации, и будет реализован не менее чем через год. Если желающих не найдется, то Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow будут проданы на благотворительном аукционе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Такаcи Мураками на мануфактуре Hublot Фото: Hublot Рикардо Гвадалупе и Такаси Мураками работают над дизайном часов Фото: Hublot Такаcи Мураками работает над дизайном часов Hublot Фото: Hublot Рикардо Гвадалупе и Такаcи Мураками в его студии Фото: Hublot Такаcи Мураками в часах Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow Фото: Hublot Такаси Мураками на презентации Hublot в Нью-Йорке Фото: Hublot Генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе и Такаси Мураками с часами Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow Фото: Hublot Мероприятие Hublot в Нью-Йорке с участием Такаси Мураками по случаю запуска 13 уникальных NFS Фото: Hublot Следующая фотография 1 / 8 Такаcи Мураками на мануфактуре Hublot Фото: Hublot Рикардо Гвадалупе и Такаси Мураками работают над дизайном часов Фото: Hublot Такаcи Мураками работает над дизайном часов Hublot Фото: Hublot Рикардо Гвадалупе и Такаcи Мураками в его студии Фото: Hublot Такаcи Мураками в часах Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow Фото: Hublot Такаси Мураками на презентации Hublot в Нью-Йорке Фото: Hublot Генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе и Такаси Мураками с часами Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow Фото: Hublot Мероприятие Hublot в Нью-Йорке с участием Такаси Мураками по случаю запуска 13 уникальных NFS Фото: Hublot

Не являясь экспертами в NFT-технологии, ограничимся перечислением достоинств часов. Как обычно, их циферблат стилизован под творческую эмблему Мураками — улыбающийся цветок, 12 лепестков которого инкрустированы подобранными по цветовому градиенту рубинами, сапфирами, аметистами, цаворитами и топазами. Благодаря шарикоподшипникам, лепестки вращаются вокруг оси при движениях запястья, создавая световые (и цветовые) всполохи на фоне черного керамического корпуса диаметром 45 мм, укомплектованного двухстрелочным автоматическим мануфактурным механизмом с 72-часовым запасом хода.