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Коммерсантъ FM
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Hublot и Такаси Мураками предлагают игру в NFT

Сотрудничество часовой марки и японского мастера современного искусства вышло на новый уровень: чтобы заполучить последний продукт совместной коллаборции, вышедшие всего в 13 экземплярах часы Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow, соискатели должны быть владельцами хотя бы одного из 324 NFT-изображений, выпущенных в апреле 2022 года в рамках предыдущего сотрудничества между Hublot и Мураками.

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Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Фото: Hublot

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Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Фото: Hublot

Часы Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Фото: Hublot

Они изначально предлагались владельцам одной из двух моделей — Classic Fusion Takashi Murakami All Black или Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow. Таким образом будут проданы 12 экземпляров новинки, причем период между анонсом проекта, состоявшемся в Нью-Йорке в феврале нынешнего года, и стартом продаж в апреле позволит заинтересованному коллекционеру приобрести хотя бы одно из NFT-изображений, ныне доступных на платформе OpenSea. Последний, 13-й экземпляр зарезервирован за коллекционером всех 12 новых NFT-изображений, представленных на нью-йоркской презентации, и будет реализован не менее чем через год. Если желающих не найдется, то Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow будут проданы на благотворительном аукционе.

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Такаcи Мураками на мануфактуре Hublot

Такаcи Мураками на мануфактуре Hublot

Фото: Hublot

Рикардо Гвадалупе и Такаси Мураками работают над дизайном часов

Рикардо Гвадалупе и Такаси Мураками работают над дизайном часов

Фото: Hublot

Такаcи Мураками работает над дизайном часов Hublot

Такаcи Мураками работает над дизайном часов Hublot

Фото: Hublot

Рикардо Гвадалупе и Такаcи Мураками в его студии

Рикардо Гвадалупе и Такаcи Мураками в его студии

Фото: Hublot

Такаcи Мураками в часах Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow

Такаcи Мураками в часах Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow

Фото: Hublot

Такаси Мураками на презентации Hublot в Нью-Йорке

Такаси Мураками на презентации Hublot в Нью-Йорке

Фото: Hublot

Генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе и Такаси Мураками с часами Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе и Такаси Мураками с часами Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Фото: Hublot

Мероприятие Hublot в Нью-Йорке с участием Такаси Мураками по случаю запуска 13 уникальных NFS

Мероприятие Hublot в Нью-Йорке с участием Такаси Мураками по случаю запуска 13 уникальных NFS

Фото: Hublot

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Такаcи Мураками на мануфактуре Hublot

Фото: Hublot

Рикардо Гвадалупе и Такаси Мураками работают над дизайном часов

Фото: Hublot

Такаcи Мураками работает над дизайном часов Hublot

Фото: Hublot

Рикардо Гвадалупе и Такаcи Мураками в его студии

Фото: Hublot

Такаcи Мураками в часах Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow

Фото: Hublot

Такаси Мураками на презентации Hublot в Нью-Йорке

Фото: Hublot

Генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе и Такаси Мураками с часами Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow

Фото: Hublot

Мероприятие Hublot в Нью-Йорке с участием Такаси Мураками по случаю запуска 13 уникальных NFS

Фото: Hublot

Не являясь экспертами в NFT-технологии, ограничимся перечислением достоинств часов. Как обычно, их циферблат стилизован под творческую эмблему Мураками — улыбающийся цветок, 12 лепестков которого инкрустированы подобранными по цветовому градиенту рубинами, сапфирами, аметистами, цаворитами и топазами. Благодаря шарикоподшипникам, лепестки вращаются вокруг оси при движениях запястья, создавая световые (и цветовые) всполохи на фоне черного керамического корпуса диаметром 45 мм, укомплектованного двухстрелочным автоматическим мануфактурным механизмом с 72-часовым запасом хода.

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