В Тюмени открыли реконструированный цех по ремонту грузовых тепловозов

В депо Войновка в Тюмени сегодня после реконструкции был открыт цех по ремонту грузовых тепловозов, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД). «Обновленный цех оснащен современными средствами механизации, специализированными стендами и установками для обслуживания дизельных двигателей, элементов ходовой части, электрического и вспомогательного оборудования, бортовой электроники»,— говорится в сообщении.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Валинский и начальник СвЖД Иван Колесников. «Мы рассчитываем на то, что в этом цехе будет осуществляться текущий ремонт не только тепловозов существующих серий. Сюда будут заходить самые инновационные локомотивы, в том числе те, которые еще предстоит построить»,— отметил Олег Валинский.

По данным СвЖД, производственные мощности цеха увеличены в 1,5 раза — они позволят ежегодно ремонтировать до 140 секций магистральных тепловозов серии 2ТЭ116. Создано 29 новых рабочих мест.

Реконструкция цеха текущего ремонта была проведена в рамках инвестиционной программы «Техническое перевооружение эксплуатационного локомотивного депо Войновка». Локомотивное депо Тюмень (теперь Войновка) — первое железнодорожное депо в Северном Зауралье — было построено в 1887 году. Осуществляет эксплуатацию и обслуживание грузовых, пассажирских и маневровых тепловозов.

Реконструкция цеха потребовалась в связи с перспективой роста грузоперевозок на направлении Войновка – Тобольск – Сургут – Коротчаево. В 2021 году был реконструирован цех по ремонту пассажирских тепловозов ТЭП70. В следующем году планируется открыть электромашинный цех (предназначен для ремонта тяговых электродвигателей, генераторов, вспомогательных машин и другого оборудования). Завершение всех работ намечено на 2025 год.

Напомним, в 2020 году СвЖД завершила реконструкцию сортировочной станции Войновка. Обновление станции проводилось для адаптации путей к обслуживанию тяжеловесных и длинносоставных поездов.

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Василий Алексеев