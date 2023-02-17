В посольстве России в Бухаресте получили подозрительный конверт. В диппредставительство приехала служба разведки Румынии, чтобы изъять конверт и провести экспертизу. Об этом сообщила Hotnews Romania. В пресс-службе дипмиссии подтвердили эту информацию, уточнив, что в конверте от неизвестного отправителя был порошок.

«Посольство России в Румынии подтверждает факт получения 17 февраля конверта с порошкообразным содержимым от неизвестного отправителя. Проинформировали об этом местные компетентные службы, которые оперативно прибыли к загранучреждению и, после первичного осмотра конверта, приняли решение о проведении дополнительного анализа в лабораторных условиях»,— сообщили «РИА Новости» в посольстве.

С 2022 года неоднократно сообщалось о подозрительных посылках, направленных в украинские дипведомства в Европе. Среди них, в частности, были взрывные устройства. На конец декабря 2022 года было известно о как минимум 33 случаях угроз украинским дипломатам в 17 странах.

Лусине Баласян