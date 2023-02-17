Конкурс на второй этап строительства скоростного трамвая в Саратове объявят на следующей неделе

Строить первую линию скоростного трамвая в Саратове будет ООО «ФракДжет-Строй». «Ъ-Средняя Волга» написал сегодня об этом, однако итоги аукциона по поиску подрядчика опубликовала пресс-служба губернатора Романа Бусаргина.

«ФракДжет-Строй» построит линию скоростного трамвая по маршруту №9 от Детского парка до остановки «Завод зуборезных станков». Стоимость работ составит 2,72 млрд рублей. Гендиректор компании Дмитрий Колосов прокомментировал «Ъ-Средняя Волга» участие «ФракДжет-Строй» в проекте.

«В компании был сформирован отдельный блок специалистов, имеющих опыт реализации подобных проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Силами этого блока мы планируем работать в родном городе», - уточнил господин Колосов.

Для реконструкции трамвайной линии №9 и разработки проектной документации по объекту дополнительно планируется привлечь проектные институты из Санкт-Петербурга и Таганрога, «являющиеся ключевыми носителями компетенций и опыта в данной отрасли», пояснил гендиректор ООО.

В пресс-службе губернатора уточнили, что на следующей неделе будет объявлен конкурс на следующий этап скоростного трамвая – по маршруту №6 от 6-й Дачной до поселка Поливановка, а также на строительство транспортной развязки на Стрелке, которая является частью маршрута №3.

Завершить проект планируют к 2025 году.

Марина Ковалева