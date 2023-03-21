Роспись по металлу

Слово «портсигар» происходит от французского словосочетания porte-cigare, или дословно «носить сигары». Сначала, а именно в XVII веке, это была дорогая вещь — золото, серебро, бриллианты, драгоценные камни, перламутр, эмаль. Потом все стало проще — сталь, алюминий, гравировка. Да и место дорогих сигар все чаще занимали сигареты или папиросы. Особую популярность портсигары приобрели во время мировых войн, поскольку не только хорошо сохраняли табак, но иногда и спасали если не от пуль, то от осколков. Да и в оформлении фронтовых портсигаров были свои особенности.

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Однажды во время Великой Отечественной на Северном флоте один драматург решил поставить в местном Доме культуры пьесу о подводниках. С фактурой проблем не было никаких — кругом полно флотских друзей и знакомых, набросавших ситуаций и реплик для сценария. После спектакля радостный и счастливый автор решил было поинтересоваться мнением о постановке, но ответ одного из друзей оказался далеким от ожидаемого: «Да пошел ты со своим спектаклем! Я целый месяц был в походе, я горел, задыхался и тонул на подводной лодке! Я вернулся из похода и пошел в театр, чтобы культурно отдохнуть с девушкой, а ты мне два часа показывал на сцене, как я горел, задыхался и тонул».

С портсигарами времен войны примерно такая же история. Одна из традиций — украшение верхней крышки на самые разные сюжеты, но на фронте, как правило, предпочитали не фронтовые сцены, а что-то, напоминающее о счастливой мирной жизни.

Поэтому можно предположить, что этот простенький алюминиевый портсигар сделан во времена войны в какой-нибудь прифронтовой мастерской. Материал — обычный алюминий. Наверняка на портсигар пошла алюминиевая тарелка или кусок обшивки подбитого самолета. Рисунок на крышке чуть ли не нацарапан. Каждый тогда «царапал» по памяти что мог — портрет любимой девушки, родной дом в деревне, лошадей, собак, цветы… То, чего не хватало в окопах.

Автор портсигара изобразил ЗИС-101 — автомобиль представительского класса, выпускавшийся с 1936 по 1941 год. Модель легко узнается по форме облицовки радиатора и флажку на капоте. Может быть, работал на таком шофером до войны, а на фронте пришлось крутить руль «полуторки». Или мечтал выиграть «сто первый» в лотерею Осовиахима, выпадало некоторым такое счастье — вспомните Федю Мельникова из «Места встречи». И такой портсигар наверняка еще и грел душу своему владельцу. Тоже важная роль на войне.

Денис Токмаков

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