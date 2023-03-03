«Поехавшая» и «Воскресшие»

«Винни Пух: Кровь и мед»

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В январе 2022 года компания Disney утратила эксклюзивные права на первую книгу британского писателя Алана Милна про Винни-Пуха — по законам США авторские права на произведения перестают действовать спустя 95 лет. Это значит, что зарабатывать на знаменитом медвежонке теперь может любой желающий. Как, например, это уже давно происходит с Шерлоком Холмсом, что стало причиной появления множества занимательных экранизаций. И вот одна из первых «новых» прочтений детской классики — слэшер «Винни Пух: Кровь и мед», в котором друзья Кристофера Робина, после того как мальчик их покинул, уехав учиться в колледж, начали сами добывать себе пропитание, одичали, а потом и вовсе потеряли рассудок. Поэтому, когда компания девушек на автомобиле приезжает в Стоакровый лес, их отдых превращается в кошмар, устроенный кровожадными монстрами Винни и Пятаком. В прокате с 16 февраля.

«Марлоу»

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Фильм «Марлоу» получил название по фамилии частного сыщика Филипа Марлоу, героя нуарных романов писателя Рэймонда Чандлера. Марлоу живет и работает в Лос-Анджелесе, «городе маленьких грязных тайн», и зарабатывает тем, что «копается в делишках его достойнейших жителей». Копается, не пренебрегая насилием и прочими запрещенными приемами. Действие происходит в 1930-е. А это значит, что работать сыщику «приходится ногами», применительно к столице мирового кинематографа это означает все время передвигаться по городу и окрестностям на автомобиле. Как и всем остальным героям этой киноленты. В прокате с 23 февраля.

«Детектор»

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Часто судьбоносные разговоры люди ведут в автомобилях. Герои фильма «Детектор» в автомобилях не только разговаривают, но и многозначительно молчат. Но самые важные и странные события происходят в их загородном доме. Доме, отметим, весьма примечательном: съемки проходили в уникальном четырехуровневом жилище, в котором много входов-выходов и коридоров, идеальном месте жительства для героев триллера. Виктория, бывший оперативный сотрудник, после того как на службе на нее напал преступник, не может иметь детей. На выходные они с мужем решают взять к себе шестилетнюю Дашу, чьи родители погибли в пожаре. И странное, порой агрессивное поведение девочки наталкивает Викторию на след того самого преступника. В прокате со 2 марта.

«Поехавшая»

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Решение отправиться из Москвы в Магадан на автомобиле выглядит опрометчивым, но еще более беспечным представляется план проехать по этому же маршруту на велосипеде. Аню Смолину, прихватившую с собой в дорогу таксу Капу, которая путешествует в велоприцепе, все называют «Поехавшей», дальнобойщики прям так и кричат ей из окон своих фур. Обычная жительница мегаполиса, решившая, что пришло время все изменить, в своем велопоходе сталкивается с самыми разными испытаниями. И для многих зрителей фильма «Поехавшая» они не станут сюрпризом. Потому что сценарий написан на основе реальных событий, произошедших с реальной Аней Смолиной, которая описывала свои приключения в режиме реального времени в соцсетях, а потом еще и издала их в виде книги «А чего дома сидеть?». В прокате с 8 марта.

«Первый день моей жизни»

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Первый день жизни никто из нас не помнит — но лишь в том случае, если мы говорим о своем рождении. Совсем другое дело, если человек начинает жить заново — тогда первый день своей новой жизни он помнит до мельчайших деталей. Шанс начать все сначала выпадает героям фильма «Первый день моей жизни». Ночь. Рим. Дождь. Таинственный незнакомец собирает в своем автомобиле мужчину, двух женщин и подростка, объединяет которых лишь одно: все они покончили с собой. Им дается семь дней на то, чтобы окончательно принять решение: хотят ли они расстаться с жизнью. Невидимые для окружающих, герои свободно передвигаются по городу и наблюдают, каким мир становится без них. В прокате с 16 марта.

«Воскресшие»

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Мы уже живем в мире, где можно «пережить» ДТП и совсем не пострадать: например, говорить по видеосвязи с теми, кто едет в этот момент в автомобиле и при этом попадает в дорожную аварию, которую «на другом конце провода» в ужасе наблюдают в прямом эфире. Примерно это и произошло с семьей Стэнли: он и его сынишка Ник ехали с бейсбольной игры и делились впечатлениями от нее по видеозвонку, когда столкнулись с другой машиной. Маленький Ник погиб на глазах у мамы. Но случилось это в недалеком будущем в фильме «Воскресшие», в котором Ватикан нашел способ воскрешать недавно умерших людей. Первым возвращенным к жизни становится именно Ник. Но это не смогло спасти его родителей от развода, да и вовсе разделило мир. На тех, кто признает право человека на «второй шанс», и противников практики воскрешения. И все это происходит на фоне того, что церковь старается скрыть «побочные эффекты» своей воскресительной практики. В прокате с 23 марта.

Анна Килимник