Кроссовки с энергией

Два лидера в своих областях — производители спортивной обуви APL и спортивных автомобилей McLaren — выпустили совместную коллекцию кроссовок APL McLaren HySpeed.

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Их отличительная черта — яркие цветовые решения, повторяющие фирменные оттенки суперкаров McLaren, что в некотором роде передает спортивной обуви динамику спортивных автомобилей. Коллекция APL McLaren HySpeed доступна в трех цветовых сочетаниях. Яркий пурпурный напоминает о динамичности и скорости, оттенки бежевого — о роскошном образе жизни, а черно-белый — о том, что классика в моде всегда.

Наташа Афанасьева