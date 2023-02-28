Равных нет

Этторе Бугатти приписывают фразу: «Если есть, с чем сравнить, это уже не Bugatti». Смелая оптическая коллекция Bugatti с категоричным названием Collection One выполнена в полном соответствии с традиционными ценностями бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Использование в очках Collection One углеродного волокна, черного дерева Macassar и красной эмали — дань уважения автомобилям Bugatti, как и замысловатая проволочная сердцевина, повторяющая рисунок решетки, который украшает радиаторы гиперкаров знаменитой марки Следующая фотография 1 / 2 Использование в очках Collection One углеродного волокна, черного дерева Macassar и красной эмали — дань уважения автомобилям Bugatti, как и замысловатая проволочная сердцевина, повторяющая рисунок решетки, который украшает радиаторы гиперкаров знаменитой марки

Сравнить ее действительно не с чем. Для создания коллекции, тираж которой всего 37 экземпляров, подразделение Brand Lifestyle привлекло дизайнера Ларри Д. Сэндса, карьера которого в мире оптической моды длится уже 60 лет, за это время он создавал очки для многих ведущих домов моды. Каждое изделие тщательно изготовлено вручную в Японии с применением серебра 925-й пробы, 18-каратного золота и палладия. При создании очков была применена PVD-технология, при которой обработка поверхности металла происходит в вакуумной среде путем воздействия на него молекулами других металлов для получения особо прочной и твердой поверхности изделия. Эта же технология используется при производстве автомобилей Bugatti, создавая поверхность с высокой износостойкостью.

Наташа Афанасьева