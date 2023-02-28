Моменты роскоши

Тема новой коллекции от бренда Maybach Icons of Luxury заявлена так: «Неожиданные моменты». На самом деле, все в коллекции вполне ожидаемо, в традиционном стиле автомобилей Mercedes-Maybach.

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Куртки, жилеты, худи и толстовки для мужчин и женщин изготовлены в полном соответствии с философией бренда, которая сконцентрирована в формуле «изысканная роскошь». Неожиданным тут может быть только то, что эта коллекция ориентирована на более молодую и модную аудиторию, чем представляется типичный владелец Mercedes-Maybach.

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Коллекция основана на классической цветовой палитре Maybach Icons of Luxury. Металлические элементы серебристого и золотого оттенков, подкладки контрастного цвета, блестящие материалы, узоры в виде логотипа Maybach придают одежде выразительный вид и подчеркивают фирменный стиль.

Наташа Афанасьева