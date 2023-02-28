Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Моменты роскоши

Коллекция Maybach Icons of Luxury

Тема новой коллекции от бренда Maybach Icons of Luxury заявлена так: «Неожиданные моменты». На самом деле, все в коллекции вполне ожидаемо, в традиционном стиле автомобилей Mercedes-Maybach.

Куртки, жилеты, худи и толстовки для мужчин и женщин изготовлены в полном соответствии с философией бренда, которая сконцентрирована в формуле «изысканная роскошь». Неожиданным тут может быть только то, что эта коллекция ориентирована на более молодую и модную аудиторию, чем представляется типичный владелец Mercedes-Maybach.

Предыдущая фотография
Центральный элемент коллекции — мужская зимняя куртка из овечьей кожи с пуховым наполнителем

Центральный элемент коллекции — мужская зимняя куртка из овечьей кожи с пуховым наполнителем

Следующая фотография
1 / 3

Центральный элемент коллекции — мужская зимняя куртка из овечьей кожи с пуховым наполнителем

Коллекция основана на классической цветовой палитре Maybach Icons of Luxury. Металлические элементы серебристого и золотого оттенков, подкладки контрастного цвета, блестящие материалы, узоры в виде логотипа Maybach придают одежде выразительный вид и подчеркивают фирменный стиль.

Наташа Афанасьева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...