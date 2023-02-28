Японский след

К 20-летию легендарного спортивного автомобиля Pagani Zonda итальянская компания Pagani Automobili обратилась к модному японскому бренду уличной одежды BAPE. Юбилейная капсульная коллекция оказалась столь удачной, что итальянцы снова привлекли японских дизайнеров, на этот раз для создания новой линии одежды в честь родстера Pagani Huayra BC.

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Теперь любой, кому нравится этот автомобиль, но средств на его покупку недостаточно, может приобрести функциональные и качественные вещи с яркой индивидуальностью: куртку на молнии, рубашку поло, футболку, кроссовки, кепку, алюминиевый брелок, в конце концов. Все вещи украшает фирменный камуфляжный принт BAPE в оттенках синего, он же используется в интерьере одного из родстеров. И завершающий штрих — нашивки обоих брендов.

Наташа Афанасьева