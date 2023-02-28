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Коммерсантъ FM
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Мирный милитари

Часы Panerai Submersible S Brabus Verde Militare Edition

Старинный часовой бренд Panerai, сочетающий в себе утонченность швейцарского часового искусства с итальянским дизайном, и Brabus, производитель роскошных автомобилей из Германии, объединились в общем стремлении выйти за грань — и технологий, и стиля, и производительности. И вот результат — часы Panerai Submersible S Brabus Verde Militare Edition, выпущенные ограниченным тиражом в 200 экземпляров.

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Среди особенностей модели — цветовые акценты в стиле милитари, прорезиненная заводная головка, индикатор времени суток, стильные стрелки и, конечно же, логотип Brabus на самом видном месте

Среди особенностей модели — цветовые акценты в стиле милитари, прорезиненная заводная головка, индикатор времени суток, стильные стрелки и, конечно же, логотип Brabus на самом видном месте

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Среди особенностей модели — цветовые акценты в стиле милитари, прорезиненная заводная головка, индикатор времени суток, стильные стрелки и, конечно же, логотип Brabus на самом видном месте

Они изготовлены из Carbotech — композитного материала на основе углеволокна, который впервые используется в часовом деле. Он легче стали и титана, но более прочен и устойчив к коррозии. Panerai Submersible S Brabus Verde Militare Edition приводится в движение автоматическим скелетонизированным механизмом с трехдневным запасом хода, созданным на основе калибра P.4000, первого автоматического механизма с центральным микроротором, разработанного мануфактурой Panerai.

Наташа Афанасьева

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