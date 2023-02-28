Жизнь есть игра

Schroet Kommando Gaming, или кратко SK Gaming, — профессиональная киберспортивная команда, базирующаяся в Германии, одна из самых успешных в дисциплине Counter-Strike. В честь своего 25-летнего юбилея она объединилась с Mercedes-Benz и британским модельером Солом Нэшем, чтобы создать одежду, которая должна стать обязательной в гардеробе каждого уважающего себя геймера.

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Сол Нэш — модельер и в то же время довольно известный хореограф. Он объединил этот разнообразный опыт в своем лейбле, создавая одежду, где спортивная функциональность сочетается с театральностью и яркими образами. У Нэша, к слову, есть множество наград, в том числе премия королевы Елизаветы II в области дизайна.

В коллекции Mercedes-Benz & SK Gaming всего две модели: двусторонняя черная спортивная куртка и черная рубашка с длинными рукавами. Все изготовлено из переработанного полиэстера и лайкры и идеально сидит по фигуре. Сиренево-синяя подкладка и сетчатые вставки тоже изготовлены из переработанного полиэстера. Оттенки выбраны из цветовой гаммы обоих брендов.

Наташа Афанасьева