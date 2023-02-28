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Коммерсантъ FM
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Максимальное раскрытие

Наушники Bowers & Wilkins PX8 McLaren Edition

Британский бренд премиум-класса Bowers & Wilkins с 2015 года отвечает за разработку аудиосистем для автомобилей McLaren, тесно сотрудничая с командой дизайнеров и инженеров автомобильной компании. Поэтому неудивительно, что марки Bowers & Wilkins и McLaren Automotive решили выпустить совместный продукт, который можно использовать вне автомобиля, а именно — беспроводные наушники PX8 McLaren Edition.

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Аудиосистемы Bowers & Wilkins ценятся музыкальными профессионалами за то, что они работают на максимальное раскрытие звука, не искажая его. Одно из достоинств PX8 McLaren Edition — карбоновые 40-миллиметровые диффузоры динамиков. Система активного шумоподавления состоит из шести микрофонов.

Наушники Px8 McLaren Edition созданы в честь суперкара Artura и отличаются фирменным дизайном: серым цветом с оранжевыми акцентами на чашках и проводах.

Наташа Афанасьева

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