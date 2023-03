Мир понарошку

В некоторых странах Латинской Америки, в частности в Перу, большой популярностью пользуются необычные туры. Путешественники со всего света объединяются в группы и отправляются в тропические леса к местным шаманам с целью отведать напиток под названием «Аяуаска». Говорят, будто это древнее индейское варево дает отведавшему возможность пообщаться с духами, углубиться в собственное подсознание, познать истинную природу вещей, а заодно дополнить и расширить представления о существующей реальности. Правда, во многих странах, в том числе и в России, эта магическая жижа признана наркотической. К счастью для любителей оторваться от реальности, цифровых дел мастера придумали вполне легальный способ погружаться в альтернативные миры.

Сейчас все чаще можно услышать таинственное слово «метавселенная». Под ним принято понимать некое виртуальное пространство, где все взаимодействие с другими людьми и предметами осуществляется при помощи так называемых аватаров, а для большей убедительности в ход нередко идут различные приспособления виртуальной и дополненной реальности, такие как VR-шлемы, очки и перчатки. Может показаться, что погружение в метавселенную является способом сбежать от нашего суетного бытия в пиксельную Нарнию. В некотором смысле это так, но по сути своей вся эта «виртуальщина» рассчитана, прежде всего, на то, чтобы взаимодействовать с реальным миром, расширить его восприятие за счет нового функционала. В настоящее время этим активно пользуются многие ведущие автопроизводители, предоставляя клиентам такие удивительные возможности, за которые раньше сожгли бы на костре. Среди брендов, работающих в данном направлении, такие имена, как BMW, Volvo, Mercedes-Benz, Skoda, Nissan и Lamborghini.

В ознакомительных целях

Прежде чем перейти к конкретике, обратимся к истории вопроса. В далеком 2003 году вышла компьютерная игра Second Life, которая представляла собой уникальную платформу, где каждый пользователь мог создать себе персонажа-аватара и общаться с другими пользователями. В этом виртуальном пространстве, напоминающем другую популярную игру — The Sims, были свои магазины и своя собственная валюта. В скором времени игрой заинтересовались многие крупные компании, заприметившие в ней большой рекламный потенциал. Не остались в стороне и автопроизводители. К примеру, одним из первых свое виртуальное представительство во вселенной Second Life открыла компания Mercedes-Benz. Заманчивое предложение для тех, кто не мог себе позволить такую машину «в реале».

Современные метавселенные также представляют собой совокупность различных элементов, но более совершенных в техническом плане. В первую очередь мы имеем дело с соцсетью. Если рассматривать вопрос в контексте автоиндустрии, то основные ее пользователи — поклонники и клиенты того или иного автомобильного бренда, что с точки зрения маркетинга является более точным попаданием в целевую аудиторию. Хотя нельзя исключить вероятность, что вы полгода соблазняли вовсе не грудастую и материально обеспеченную блондинку, а скрывающегося под ее личиной сорокалетнего сантехника.

Но в сторону лирику. Как и в Second Life, пользователи могут общаться и всячески взаимодействовать друг с другом, но при этом имея в арсенале кучу дополнительных опций, раскрыть которые помогают уже упомянутые шлемы виртуальной реальности и специальные перчатки, позволяющие взаимодействовать с предметами. Попасть в ту или иную метавселенную можно и без специальной гарнитуры, просто перейдя по ссылке в браузере на интересующую площадку, но в таком случае погружение в нарисованный мир будет не полным. Впрочем, наполняет собственную метавселенную каждый по-своему.

Концепт BMW i Vision Dee, представленный в виртуальной вселенной JoyTopia, ясно демонстрирует будущее взаимоотношений владельца и его автомобиля. Помимо прочего, BMW I Vision Dee умеет выражать эмоции при помощи фар и решетки радиатора и даже менять цвет в зависимости от настроения водителя. В повседневной жизни данная функция может быть реализована благодаря технологии E-Ink

Чтобы попасть в метавселенную того или иного автопроизводителя, достаточно перейти по ссылке на официальном сайте. К примеру, на странице BMW можно подключиться к метавселенной под названием JoyTopia. При этом сами метавселенные обычно выстраиваются на готовых платформах по типу Sandbox или Decentralend

Метавселенные неразрывно связаны с определенными терминами. VR — виртуальная реальность. В идеале она предполагает полное погружение пользователя в компьютерный мир с использованием специального оборудования, такого как шлемы, перчатки и даже костюмы, обеспечивающие тактильные ощущения

XR обозначает расширенную реальность. Как это обычно бывает со многими новыми терминами, его значение довольно размыто и используется в различных, не всегда однозначных, контекстах. Чаще всего расширенная реальность применяется как обобщение, объединяющее в себе виртуальную, дополненную и смешанную реальность. Причем смешанную реальность порой также невозможно четко отличить от дополненной

AR, или дополненная реальность, не предполагает полного погружения в виртуальный мир, но позволяет, как следует из названия, «дорисовывать» реальность различными виртуальными объектами. Дополненную картинку можно наблюдать посредством камеры смартфона или специальных очков

И нашим и вашим

Взять, к примеру, компанию Nissan. Японский бренд разбил свое виртуальное пространство на региональные сегменты, в то же время доступные любому желающему. Для домашнего региона Nissan подготовил презентацию электромобиля Sakura, создав для этого целый цифровой остров. Пользователям не только предлагается прокатиться на новинке по виртуальной локации, но и поучаствовать в традиционном японском чаепитии с участием аниме-барышни, видимо выступающей в роли гейши-экскурсовода. Звездой британского сегмента стала электрическая модель Nissan Arya, для которой пятерке местных «селебрити» предложили придумать и создать подходящую, экологически чистую городскую среду. Что остается остальным пользователям — непонятно. Очевидно, наслаждаться плодами чужого творчества. В этом смысле итальянской публике повезло больше. Помимо интерактивного знакомства с электрической силовой установкой E-Power, в этом уголке «ниссановской» метавселенной проводятся конкурсы, победители которых награждаются настоящим, а не виртуальным тест-драйвом Nissan Qashqai на электрической тяге.

В отличие от Nissan, чешская Skoda не стала делить свою метавселенную на части, а объединила все воедино. В трехмерном виртуальном пространстве под названием Skodaverse можно познакомиться с электрическими технологиями марки на примере Skoda Enyaq Coupe RS iV, пройти виртуальный тест-драйв, послушать тематические подкасты, ну и, конечно же, пообщаться с другими пользователями, скрывающимися под личиной уникальных аватаров. Skodaverse включает в себя немало дополнительного развлекательного контента, так как основная ставка сделана на молодую аудиторию.

Но не чуждо цифровое искусство и таким «возрастным» брендам, как Mercedes-Benz. В начале этого года немецкий концерн в кооперации с группой криптохудожников ART2PEOPLE выпустил серию NFT-рисунков, посвященных G-Классу. Все произведения были выставлены на площадке Nifty Gateway и были распроданы буквально за час по цене от $222 до $1554 за картину. Стоит понимать, что каждый NFT-рисунок представлен исключительно в «цифре» и повесить его на стену вряд ли получится. Тем не менее такая картина представляет собой вполне осязаемый электронный актив, который, вероятно, будет расти в цене.

Очки виртуальной реальности позволяют наиболее полно ощутить все прелести метавселенных, хотя и не являются обязательным атрибутом. Цены на этот замысловатый девайс могут начинаться от нескольких десятков долларов и заканчиваться в районе нескольких тысяч

NFT, что означает невзаимозаменяемый токен, представляет собой любой уникальный предмет в рамках метавселенной. Это может быть видео, музыкальное произведение или обычная аватарка. В некоторых случаях NFT представляет собой полноценное произведение цифрового искусства, которое приобретается за реальную валюту или через криптокошельки

Метавселенные предполагают безграничный диапазон для деловой активности. Помимо художеств, Mercedes-Benz занимается проектированием новых производственных мощностей на площадке Nvidia Omniverse. Это позволяет без лишних издержек просчитать все возможные нюансы и лишь затем приступить к реальному строительству.

Заводи — поехали

И это не говоря о проектировании, собственно, самих автомобилей. За примерами далеко ходить не нужно. Баварский флагман BMW iX создавался посредством компьютерного моделирования в рамках метавселенной. И разумеется, этот электрический кроссовер был представлен в стенах виртуального шоурума, что, к слову, уже стало распространенной практикой в «мирах» многих автопроизводителей. На фоне теряющих актуальность дилерских центров такая мера выглядит вполне обоснованно. В большинстве случаев это работает как мини-игра. Клиент при помощи компьютера и дополнительной гарнитуры взаимодействует с оцифрованной моделью автомобиля, получая возможность во всех деталях рассмотреть автомобильный продукт. При этом визуальная часть не ограничивается исключительно экстерьером. Пользователь может «прорентгенить» техническую начинку, буквально заглянув внутрь всевидящим оком, или «плюхнуться» в виртуальные кресла, чтобы оценить эргономику салона и даже прокатиться.

Насколько это дает реальное представление о характеристиках настоящего автомобиля? Ответ: весьма условное. Чтобы принять взвешенное решение о покупке, нам важно испытывать тактильные ощущения, реагировать на запахи, оценивать отклики руля ладонями, а работу подвески, простите, при помощи задницы. Виртуальный тест-драйв, по понятным причинам, не может закрыть все «гештальты».

Хотя определенная польза от подобного времяпрепровождения все-таки имеется. Во-первых, это довольно весело. А во-вторых, современные автосимуляторы, на базе которых и проектируются подобные тест-драйвы, способны довольно точно моделировать поведение автомобиля. Недаром профессиональные гонщики, в том числе пилоты Формулы 1, проходят подготовку на специальных виртуальных тренажерах. Даже несмотря на то, что самый навороченный симулятор оставляет ощущения сродни безалкогольному пиву, он формирует у игрока ряд полезных навыков.

Создание виртуальных автомобилей давно превратилось в бизнес. Кроме того, виртуальные миры и метавселенные используются автопроизводителями как полноценные рекламные площадки, которые способствуют не только привлечению новых покупателей, но также поиску партнеров и инвесторов

Метавселенные — это не только развлекательный контент. Mersedes-Benz использует виртуальный мир для проектирования новых производственных мощностей, а BMW пытается наладить сотрудничество со стартапами по целому ряду технологических направлений

Реальные деньги

В целом автомобильные метавселенные довольно близко соприкасаются с миром виртуальных гонок. Тем более что автопроизводители довольно давно облюбовали эту нишу с целью рекламы своей продукции. К примеру, уважаемая серия игр Gran Turismo, недавно разменявшая семь номерных частей, пачками скупает дорогостоящие лицензии на виртуальное воплощение реальных автомобилей. Дело это взаимовыгодное. Причем настолько, что автопроизводители разрабатывают специальные концепты для появления в играх серии. И в этом нет ничего предосудительного. Игроки получают возможность прокатиться на автомобилях мечты, приобрести которые в реальности могут лишь единицы, а разработчик компьютерной игры и автогиганты получают свою заслуженную прибыль.

Даже при существующем развитии индустрии гоночных симуляторов ни один из них не способен в точности передать те ощущения, которые испытывает водитель настоящего автомобиля. Дорогостоящее оборудование, состоящее из компьютерного руля, педалей и виртуального кокпита, помогает хорошо развлечься и развить навыки, но не более того

На развитие метавселенных повлияли не только гоночные симуляторы, но и компьютерные игры с открытым миром, где персонаж волен передвигаться куда пожелает и заниматься тем, чем захочет. Проблема в том, что за кажущейся безграничностью подобных «песочниц» нередко скрываются скука и однообразие

Компания Lamborghini уже не в первый раз выпускает коллекцию NFT. Последние токены были посвящены космической тематике, что вполне органично сочетается с дизайном спорткаров итальянского бренда. Стоимость виртуальных лотов варьировалась от двухсот до двух тысяч долларов

С другой стороны, дурманящие туры по перуанским джунглям тоже стоят немалых средств, лишь малая часть которых уходит на перелет. Так что миры хоть и виртуальные, зато деньги в них крутятся вполне себе настоящие.

Иван Картамцев

