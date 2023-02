Переход на юани

Вердикт жюри был краток: «Этот автомобиль затмевает европейских конкурентов». Cерьезно? Но так решили сами европейцы, 15 автомобильных репортеров и 74 автовладельца. В декабре 2022 года эти люди, составившие жюри конкурса «Автомобиль года» — его уже больше 30 лет проводит Фламандский автомобильный клуб, — три дня гоняли десяток электрических Volkswagen, Renault, Citroen, Nissan и других машин известных мировых марок по трассе Формулы 1 в полусотне километров от Брюсселя. И в итоге признали, что лучший европейский семейный электромобиль 2023 года — китайский. Переднеприводный компактный SUV компании BYD.

BYD расшифровывается как Build Your Dream, «построй свою мечту». Путь самой компании к мечте занял двадцать семь лет. От небольшого производства батареек для мобильников до производителя электромобилей номер один в мире. Машины BYD продаются сегодня в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, примериваются к Японии, BYD собирается купить завод Ford в Германии.

На родине автомобили BYD патриотично носят имена древних китайских империй — Цинь, Тан, Хань, Юань. Наш герой, представленный на Парижском автосалоне 2022 года, назывался Yuan Plus. «Плюс» — потому что у BYD уже были модели для внутреннего рынка, Yuan и Yuan Pro. Но для Европы новинку переименовали. Китайские деньги ведь тоже — юани. Получается, каждая покупка Yuan в Европе — это, в сущности, обмен евро на «Юань». Какой удар по единой европейской валюте! Шутки шутками, но кроссовер назвали Atto 3. Что в переводе с итальянского значит «третий акт». В смысле — финал пьесы, победивший герой торжествует, аплодисменты.

Yuan Plus — первый автомобиль компании BYD, построенный на новой платформе e-Platform 3.0, разработанной специально для производства электромобилей. Упор в ней сделан на повышение эффективности батареи в условиях низких температур

Фото: BYD Yuan Plus — первый автомобиль компании BYD, построенный на новой платформе e-Platform 3.0, разработанной специально для производства электромобилей. Упор в ней сделан на повышение эффективности батареи в условиях низких температур

Наш-то герой теста прибыл из Китая, по «серой» схеме. Поэтому у него родное имя Yuan Plus, иероглифы на корме и в салоне, нерусифицированная мультимедиа и цена примерно 3 млн рублей за максимальную комплектацию.

Любить дракона

Еще из отчета бельгийского жюри: «Автомобиль премиум-класса по разумной цене». Хм, ну, цена еще, допустим, вполне разумная, но, когда подходишь к Yuan Plus, каким-то уж прямо премиумом не пахнет. Гармоничный, но обычный современный кроссовер С-класса. Чуть меньше 4,5 м в длину. Колесная база — за 2,7 м, но она увеличена у всех электромобилей, преимуществами компоновки. А вот багажник подкачал, всего 440 литров — ау, Car of The Year? Для семейного SUV, чтоб за покупками на неделю, маловато будет — или пандемия в Бельгии приучила всех к интернет-шопингу?

Первая в мире серийная электрическая трансмиссия «восемь в одном» BYD объединяет блок управления электромобилем, систему управления батареей, микроконтроллеры, распределитель питания, контроллер постоянного тока, зарядное устройство, двигатель и трансмиссию

Да, очень красивый цвет, темно-голубой металлик. Но экстерьер довольно стандартный. Маркетологи BYD убеждают, бубнят свои заклинания вроде «корпоративный стиль Dragon Face 3.0», но нет. Все в машине, как теперь говорят, «по красоте» — как у многих других и китайцев, и некитайцев: зализанный кузов, модная узкая светотехника. Но зажмуришься — и не вспомнишь ничего характерного. Разве что чешуйчатый рельеф серебристой накладки на задней стойке кузова. Это как бы имитация драконьей чешуи.

Музыкальная шкатулка

Совсем другое дело внутри. Про нынешнего главного дизайнера интерьеров BYD Микеле Паганетти известно, что прежде он работал в Daimler. Но салон Yuan Plus человек, похоже, рисовал где-нибудь на Ибице или вскоре после возвращения с нее. Вечеринка начинается буквально с порога. Жмешь на дверной ручке кнопку бесключевого доступа, распахиваешь водительскую дверь и… замираешь на месте, разглядывая дверную карту. В кармане вместо бортика натянуты три толстенных красных шнура-струны. Каждая звучит по-своему, если перебирать пальцами. Подлокотник оформлен в виде алюминиевого гаечного ключа. Ручка открывания двери полукругом обнимает сверху выступающий из двери массивный кругляш-динамик.

Совершенно футуристически выглядит кокпит. В центре передней консоли огромный, с диагональю 15,6 дюйма, тачскрин с двумя положениями, вертикальным и горизонтальным. Ниже лежит что-то вроде нарезанного крупными ломтями батона пластиковой колбасы — это дефлекторы вентиляции. Хотя — опять вступаются за своего Паганетти маркетологи BYD — в целом салон Yuan Plus оформлен в стилистике «ритмичного пространства», а «колбаса» на самом деле изображает кастаньеты. Амбиентная ночная подсветка. В общем, веселенький салон для развлечений. «Музыка на-а-а-ас связала, тынц-тынц». Настолько, что в подлокотнике есть даже микрофон для караоке. Но акустика — вот тут уже начинается премиум, встречайте, — действительно превосходная, с цифровой оптимизацией звука от шведской компании Dirac.

Все включено

А еще премиум — это эргономика и качество материалов. В обеих дисциплинах у Yuan Plus «пятерки». Сиденья с интегрированным подголовником — такие называют «гоночными». Боковая поддержка ненавязчивая, спинка и подушка по-европейски широки, пусть передние подушки можно было бы и сделать подлиннее. Но все, что недодали передним пассажирам, получили задние – диван второго ряда удивляет глубиной. И вообще салон у Yuan Plus неожиданно просторный, водитель с пассажиром не чувствуют себя сиамскими близнецами.

Приборная панель — очень скромных вроде бы размеров экранчик, нетипично расположенный отдельно от передней панели, вынесенный на рулевую колонку сразу за рулевым колесом. Но все данные на нем видны при любом положении руля и отлично читаются при любом свете. Селектор трансмиссии «корабельного типа» нефиксируемый, но снабжен страховочной кнопкой, так что никаких случайных переключений. Сочетание белой и синей качественной кожи — или дорогого кожзама? — с красным их разделяющим кантом, безупречно ровная прострочка. Суммируя, как отметили члены все того же фламандского жюри, — «свежий дизайн и солидная отделка».

Эти «струны» вместе с динамиком на дверной карте изображают электрогитару. Можно подергать, у каждой струны свой тон, а можно просто использовать по прямому назначению — как растягивающийся бортик дверного кармана

Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, так что функции смартфона можно дублировать на поворотный 15,6-дюймовый сенсорный экран. Облачный сервис BYD хранит фото и видеозаписи со встроенного регистратора

А теперь, как в анекдоте про пассажирский авиалайнер с боулингом и казино, «со всей этой фигней мы попытаемся взлететь».

Мало шума. И ничего!

Крутящий момент 204-сильного электродвигателя уже с места такой, что в московской реагентной жиже передние колеса Yuan Plus срываются в букс, и приходится жать кнопку зимнего режима, чтобы попусту не шлифовать шипами асфальт. Так даже в режиме Eco, а в Sport кроссовер вообще во всем диапазоне оборотов следует за педалью газа как привязанный, такого породистого поведения от массового, в общем-то, автомобиля не ждешь. Вот что значит электромотор. К слову, этот же TZ200XSQ у BYD покупает Skywelll и ставит его на свой ET5. Бесшумный разгон до сотни за 7,3 секунды — результат, которого совершенно не ждут от китайской «темной лошадки» соседи по городскому потоку, так что внимание вам гарантировано.

Тепловой насос входит в базовую комплектацию Yuan Plus, он максимально использует остаточное тепло окружающей среды, силового агрегата, салона и даже аккумуляторов. Это снижает потери энергии и увеличивает запас хода

Батарея здесь литий-железо-фосфатная. В отличие от литий-ионных, у нее больше плотность и срок службы, более 5000 циклов зарядки и разрядки, она обеспечивает больший пробег. Зарядка с 30 до 80 процентов на станции с мощностью постоянного тока 88 кВт занимает 29 минут

Отличный точный руль со скошенным низом, мгновенный отклик на педаль тормоза — в этом поколении Yuan тормоза с электрогидравлическим усилителем, а не с электровакуумным, как прежде, усилие дозируется точнее. Хотя в городе можно ехать вообще «в одну педаль», включив на максимум режим рекуперации. Заряд батареи и правда надо экономить — хоть тут и стоит передовая опять же собственной разработки литий-железо-фосфатная BYD Blade, которая обещает запас хода до 510 километров. По московской зиме-то выйдет минимум на треть меньше, но в городе на два-три дня поездок хватит. Завести бы еще в Yuan Plus подогрев руля и сидений, и смело можно в Россию.