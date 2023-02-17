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Нижегородские заключенные увеличили объем производства до 1 млрд рублей

Заключенные в Нижегородской области в 2022 году впервые выпустили продукции на 1 млрд руб., сообщили в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН). Это на 11,5% больше, чем в 2021 году.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В исправительных центрах осужденные производят металлические кровати, деревянную мебель, сувениры, стройматериалы. Они задействованы в сельском хозяйстве, производстве консервов, печенья, постельного белья и спецодежды.

По данным ведомства, в прошлом году в колониях региона не было массовых беспорядков, групповых протестных акций, захватов заложников и побегов из-под охраны.

Нижегородское ГУФСИН вошло в тройку регионов России по количеству мест в исправительных центрах. В 2022 году в области было 805 мест при четырех колониях и на базе предприятий. Ожидается, что в апреле 2023 года исправительные центры откроются еще при двух колониях.

Елена Ковалева

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