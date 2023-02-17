ЦБ планирует скорректировать расчет показателя долговой нагрузки банками

Банк России планирует изменить использование внутренних моделей банков, с помощью которых определяется доход заемщика при расчете показателя долговой нагрузки. Кроме того, проект, подготовленный ЦБ, должен скорректировать нормы, связанные с ипотекой. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Сейчас показатель долговой нагрузки рассчитывается по формуле: среднемесячные платежи по всем кредитам (займам) / среднемесячный доход.

В частности, ЦБ предлагает ограничить рискованные практики ипотечного кредитования с завышением стоимости жилья на первичном рынке. Банки будут должны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитов на жилье, которое покупают по договору участия в долевом строительстве. Эти меры также коснутся жилья, которое приобретают в течение года после его ввода в эксплуатацию.

Кроме того, ЦБ уточнил условия, при которых банки не обязаны применять надбавки к коэффициентам риска при ипотеке по программам господдержки. К показателю налоговой нагрузки, который не должен превышать 60%, планируется добавить требование о минимальном размере первоначального взноса (не менее 30%). ЦБ также определил закрытый перечень госпрограмм по ипотеке.

Анастасия Ларина