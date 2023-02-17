В Удмуртии простились с двумя погибшими в ходе спецоперации солдатами

В Киясовском районе Удмуртии прошли похороны погибшего в ходе спецоперации старшим лейтенантом Равилем Шакировым. Также в Селтинском районе простились с рядовым Андреем Махневым. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, Равиль Шакиров награжден Орденом Мужества посмертно, рядовой Андрей Махнев – представлен к этой же награде посмертно.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объеме.