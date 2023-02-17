ОРТК «Южный» построит в Батайске торговый комплекс за 4,5 млрд рублей

Компания АО ОРТК «Южный Хаб», созданная акционерами ГСК «Дон», планирует строительство торгового комплекса стоимостью 4,5 млрд руб. в Батайске. Об этом со ссылкой на департамент потребительского рынка Ростовской области сообщает «РБК Ростов».

В планах инвестора возведение оптово-розничного комплекса «Южный» общей площадью 15 тыс. кв. м. На территории будут склады, торговые павильоны, крытая галерея для универсального рынка, помещения для кафе, хостел и стоянка на 1,2 тыс. мест. Сейчас на месте будущего комплекса работает ярмарка.

«Возведены 84 складских помещения для хранения продовольственных и непродовольственных товаров, 72 склада для торговли в розницу и мелким оптом. Также на территории расположены 20 тентовых павильонов», — цитирует РБК сообщение департамента.

Напомним, ОРТК «Южный хаб» был создан в Ростове-на-Дону после закрытия аксайских рынков, как альтернатива для предпринимателей и покупателей. Инвестором нового рынка выступила группа строительных компаний «Дон». По данным сервиса Kartoteka.ru, учредителями АО ОРТК «Южный Хаб» в равных долях выступили акционеры ГСК «Дон» Анатолий Кирсанов и Алексей Кнышов. Убыток предприятия в 2021 году составил 51,3 млн рублей