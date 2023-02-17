Правительство РФ расторгло соглашение с Чехией о размещении генконсульства в Екатеринбурге

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсировании соглашения с Чехией о размещении генерального консульства в Екатеринбурге. «В соответствии со ст. 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИД России о денонсации соглашения между правительством России и правительством Чешской Республики об учреждении Генерального консульства Чешской Республики в Екатеринбурге от 5 ноября 2001 года, заключенного в форме обмена нотами»,— говорится в распоряжении правительства № 366-р от 16 февраля. Министерству иностранных дел РФ поручено известить чешскую сторону о принятом решении.

Напомним, генеральное консульство Чехии в Екатеринбурге приступило к работе весной 2002 года. После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине Чехия закрыла свои консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В тоже время были закрыты российские консульства в Брно и Карловых Варах.

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Василий Алексеев