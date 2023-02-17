Эксперт рассказал, почему стабилизация цен на недвижимость пойдет рынку на пользу

Стабилизация цен на недвижимость способствует увеличению спроса на качественные проекты. Об этом сообщил руководитель отдела продаж федерального девелопера «Неометрия» в Ростове-на-Дону Александр Жилин на конференции «Более 100 миллионов квадратных метров жилья в 2022 году — новый рекорд строительной отрасли в современной России. Благодаря или вопреки?», организованной холдингом «ЕвроМедиа».



«Стабилизация цен способствует популяризации качественных проектов на рынке недвижимости, которые соответствуют высоким стандартам отечественного и мирового опыта в девелопменте. При покупке квартир в новостройках клиенты стали отдавать предпочтение выгодной локации, повышенному уровню безопасности, приватной внутренней территории с зелеными зонами, собственной развитой инфраструктуре, функциональным планировочным решениям, наличию подземного паркинга», – считает Александр Жилин.

По словам эксперта, застройщики в 2023 году продолжат совершенствовать свои продукты. Кроме того, вложение средств в недвижимость останется выгодным финансовым инструментом. Однако спросом будут пользоваться только те проекты, которые тщательно проработаны для комфортной жизни.

«В Ростове-на-Дону мы запустили уникальный проект – клубный дом «Вместе». В Западном районе города еще нет подобных объектов премиум-класса, которые бы сочетали в себе выгодную локацию, smart-технологии, повышенный уровень безопасности, круглосуточный консьерж-сервис и современную дворовую территорию. Стоит отметить, проект «Вместе» реализуется совместно с международным архитектурным бюро Oleg Klodt Architecture & Design, которое разработало дизайн для лобби», – отметил Александр Жилин.

В январе 2023 года клубный дом «Вместе» федерального девелопера «Неометрия» занял первое место среди новостроек Ростовской области в общероссийском рейтинге портала ЕРЗ.РФ «ТОП жилых комплексов».

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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