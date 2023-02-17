В Сочи задержали подозреваемого по делу о смерти человека в 2010 году

В Сочи задержали подозреваемого в смерти мужчины в 2010 году. Он находился в розыске более 12 лет, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

51-летний мужчина с супругой приобрели один из дачных участков в садовом товариществе «Широкое поле» Хостинского района Сочи. Там они начали возводить дом и летом 2010 года привлекли к строительству двух мужчин, работавших на соседнем участке. По данным следствия, днем 27 декабря 2010 года в ходе ссоры строители напали на хозяина дачи, сбили его с ног, не менее 14 раз ударили руками и ногами в область туловища и скрылись. Из-за травмы живота и разрыва внутренних органов мужчина скончался на следующий день в больнице.

В 2012 году одного из строителей суд лишил свободы на шесть лет. В отношении другого мужчины уголовное дело выделили в отдельное производство и продолжали его разыскивать. Недавно его местонахождение было установлено. При допросе он полностью признал свою вину.

Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Суд заключил его под стражу.

Татьяна Ручкина

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