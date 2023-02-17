10 тысяч жителей Стамбула могут моментально погибнуть при землетрясении

В случае землетрясения около 10 тыс. жителей Стамбула, проживающие в 318 зданиях, могут мгновенно погибнуть из-за низкого уровня сейсмостойкости этих построек. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря мэрии Стамбула Бугра Гёкче.

«318 зданий в городе, в которых проживают около 10 тысяч человек, находятся в зоне риска мгновенного обрушения. У этих зданий даже не Е-класс (низший класс) сейсмостойкости. Еще 1 525 зданий в Стамбуле имеют класс D и E, это повышенный риск»,— сказал чиновник, его слова приводит агентство DHA.

Власти Турции подозревают 131 человека в причастности к обрушению зданий после землетрясения, жертвами которого стали более 36 тыс. человек. По данным следствия, эти люди причастны к нарушениям при строительстве домов.

Анастасия Ларина