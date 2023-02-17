Волгоградского адвоката осудили в Саратове за покушение на мошенничество на 13,75 млн рублей

В Саратове вынесен приговор адвокату, который обвинялся в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что адвокат адвокатской палаты Волгоградской области представляла интересы жителя Саратова по уголовному делу, находящемуся в производстве органа полиции. Своего доверителя и его супругу, которая также являлась фигурантом дела, юрист убедила, что располагает связями и влиянием для прекращения уголовного дела, изменения меры пресечения с заключения под стражу на более мягкую, обеспечения увольнения сотрудников полиции, осуществляющих предварительное расследование и оперативно-розыскные мероприятия по делу. За это адвокат потребовала со своего подзащитного и его жены денежные средства якобы для передачи сотрудникам правоохранительных органов и суда для решения этих вопросов. С мая 2019 по декабрь 2021 года адвокат получила от доверителя и его супруги 13,75 млн руб.

Подсудимой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью в течение 1,5 лет.

Марина Ковалева