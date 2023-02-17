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В Самарской области в 2022 году выявлено 36 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности

В Самарской области за 2022 год специалисты Банка России выявили 36 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности. Об этом сообщает самарское отделение Волго-Вятского главного управления Банка России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Большинство из них – нелегальные кредиторы. Также обнаружен один нелегальный оператор инвестиционной платформы»,– говорится в сообщении.

Как правило, такие компании маскируются под ломбарды, микрокредитные компании и комиссионные магазины. Нелегальные кредиторы, по данным Центробанка, обещают получение денег на выгодных условиях при минимуме документов от заемщика.

«Брать деньги у них опасно, так как эти компании не состоят в реестрах Банка России, не имеют соответствующих лицензий и ведут свою деятельность вне правового поля. Это значит, что потребитель не сможет отстоять свои права в спорной ситуации. Есть также риск столкнуться с незаконными методами взыскания просроченной задолженности»,– предостерегает регулятор.

В ЦБ отмечают, что «прежде чем взять кредит или заем, нужно обязательно проверить компанию на сайте Банка России» в разделе «Проверить финансовую организацию». Кроме того, Банк России публикует список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Сабрина Самедова

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