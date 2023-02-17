Самарское ОДК-Кузнецов готовит профессионалов для двигателестроения

Самарское ОДК-Кузнецов, входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха, реализует собственную программу подготовки кадров для работы на производстве. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Первая в текущем году группа учеников завершила теоретическое обучение в учебном центре и приступила к практическим занятиям на производственном участке предприятия. Условием для обучения профессией токаря, фрезеровщика или шлифовщика является базовое техническое образование.

По окончании обучения для соискателей будет организована производственная практика с закреплением за ним опытного наставника. С успешно справившимися с квалификационными испытаниями кандидатами будет заключен трудовой договор. В настоящее время в учебном центре предприятия более 90 человек обучаются профессии

впервые, повышают квалификацию по имеющейся рабочей специальности и проходят профессиональную переподготовку.

Андрей Сазонов