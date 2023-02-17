Глава Минобрнауки РФ назвал задачи по развитию будущего челябинского кампуса

Министр образования и науки РФ Валерий Фальков обозначил ключевые задачи по развитию будущего межуниверситетского кампуса в Челябинске. Соответствующие советы и поручения властям региона и представителям вузов глава Минобрнауки дал в ходе посвященной проекту кампуса стратегической сессии.

Главной задачей Валерий Фальков назвал выработку общей содержательной повестки для запуска полноценной работы кампуса.

«Надо рассмотреть и при необходимости скорректировать существующие образовательные программы. Следует согласовать мнения коллективов, которые намерены развивать деятельность на площадке кампуса. Вузам нужно разъяснить работодателям цели его строительства, донести им свою позицию. Такие задачи мы прорабатываем в рамках нашей стратегической сессии, но за два дня их решить невозможно — впоследствии вам следует продолжить по ним работу», — заявил глава Минобрнауки РФ. Также Валерий Фальков поручил привлечь к проекту региональные органы исполнительной власти и получить от них рекомендации.

Проект межвузовского кампуса в Челябинске реализуется в рамках концессионного соглашения со структурой группы ВТБ — ООО «Челябинская концессионная компания».