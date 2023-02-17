Церковное барокко, трагедия Фрекен Бок и жизнь с андроидом

На следующей неделе в Нижнем Новгороде состоится несколько культурных событий, от юбилейных концертов до необычных театральных постановок: нижегородцам предложат под другим углом посмотреть на персонажей Астрид Линдгрен, задуматься о проблемах андроидов. Подробнее о мероприятиях – в обзоре «Ъ-Приволжье».



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В культурном центре «Рекорд» 18 февраля пройдет концерт «Высоцкий: поэт, актер, певец». В основе литературно-музыкальной программы – стихи и песни Владимира Высоцкого, записи его личного дневника и воспоминания актрисы Аллы Демидовой, которая работала с бардом в театре на Таганке. Цена билета – 350 руб.

В Пакгаузах на Стрелке 18 февраля состоится концерт церковной музыки барокко «In Te, Domine, speravi» («На Тебя, Господи, уповаю»). Произведения исполнят солистка нижегородской оперы Яна Дьякова, лауреат международных конкурсов Иван Стольников, ансамбль старинной музыки Alta Capella и солисты оркестра La Voce Strumentale. Стоимость билетов начинается от 1 тыс. руб.

19 февраля в Пакгаузах продолжится цикл фортепианных концертов международного проекта Pianissimo. Музыку Баха, Шумана и Рахманинова исполнит пианист Илья Папоян. Билеты от 500 руб.

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20 февраля нижегородский Дом актера имени Вихрова покажет спектакль «Подлинная история Фрекен Хильдур Бок, ровесницы века», рассказывающий о комической «домомучительнице» из повести Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон». Однако здесь Фрекен Бок станет трагической фигурой, а ее образ – отражением судеб миллионов людей, чьи жизни переплетены с большой и зачастую страшной историей прошлого века. Цена билета – 600 руб.

В концертном зале «Юпитер» 21 февраля состоится спектакль по пьесе польского драматурга Славомира Мрожека «Эмигранты», роли темпераментных участников телешоу исполняют актеры Игорь Скляр и Юрий Чурсин. Цена билета – 1 тыс. руб.

21 февраля Центр театрального мастерства приглашает на фантастическую комедию «Заходит андроид в бар». Юная Эллен покупает андроида Рори, чтобы скрасить свои будни на Марсе. Но реальность совместной жизни оказывается совсем не такой, как она себе представляла. Герои сталкиваются с вопросами: может ли искусственный разум стать личностью? Имеет ли он право на свободу, чувства и сны? И обязательно ли являться человеком, чтобы быть человечным? Цена билета 800 руб.

На сцене Milo Concert Hall 24 февраля пройдет фестиваль, посвященный 35-летию группы «Сектор газа». Ее хиты исполнит «Сектор газовой атаки» и «Черный вторник», музыканты «Сектора газа» также участвуют в фестивале. Билеты можно приобрести от 1,8 тыс. руб.

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24 февраля в Пакгаузах на Стрелке состоится концерт «Битва трубы с валторной». Прозвучат произведения, написанные для этих духовых инструментов, а также переложения популярных музыкальных сочинений разных стилей и эпох. Цена билета от 500 руб.

Центр театрального мастерства 24 февраля покажет карнавальный триллер в эстетике комикса «Кодекс курильщика». Постановка стала результатом исследования феномена страсти к насилию в современном обществе. Посетить мероприятие можно за 700 руб.

В «Планетарии №1» парка «Швейцария» 24 февраля пройдет концерт «Dark Jazz» – джазовый эксперимент от Low Kick Collective со свободной импровизацией. Выступление сопровождается тематической мрачной графикой под куполом планетария. Входной билет стоит 800 руб.

Подготовила Елена Ковалева