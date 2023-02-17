Подпольных производителей бытовой химии осудят в Нижнем Новгороде

Полиция завершила расследование уголовного дела о производстве поддельной бытовой химии под марками известных брендов (ч. 4 ст. 180 УК РФ), сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

Организаторами производства контрафакта следствие считает троих нижегородцев. По фабуле дела, обвиняемые год выпускали поддельную продукцию под видом законной деятельности. При обысках на складах и в квартирах фигурантов полиция изъяла более 100 тыс. единиц разной химии и средств личной гигиены, черную бухгалтерию, ноутбуки и блокноты.

Ущерб правообладателям товарных знаков, которыми пользовались обвиняемые, оценен в 13,5 млн руб. Фигурантам дела может грозить до шести лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд.

Владимир Зубарев