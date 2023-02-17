Дома-близнецы в Арзамасе отреставрируют на средства меценатов

Два исторических дома-близнеца на Соборной площади Арзамаса отремонтируют в 2023 году. Средства на это выделили предприниматели Михаил Гапонов и Станислав Рыбушкин, они пожертвовали городу 50 млн руб., сообщил мэр Александр Щелоков.

Выполнять работы будет компания «Гефест», которая ранее восстанавливала объекты на территории паломническо-туристического кластера в Сарове и реконструировала дома-памятники в Нижнем Новгороде.

Дома с мезонинами – пример архитектуры уездного классицизма. Они были построены в первой четверти XIX века.

Анастасия Еремина