Из Нижнего Новгорода в Екатеринбург привезли выставку русских импрессионистов

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 18 февраля, в субботу, для посетителей откроется выставка русского импрессионизма «Запечатленный свет», на которой представлены более ста картин из собраний Нижегородского государственного художественного музея и ЕМИИ. «Это беспрецедентный опыт такого тесного взаимодействия среди региональных музеев, когда мы обмениваемся имиджевыми коллекциями, содержательными разделами наших собраний»,— рассказал директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.
Пресс-показ выставки «Запечатленный свет. Русский импрессионизм из собраний Нижегородского государственного художественного музея и Екатеринбургского музея изобразительных искусств»
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Центральное место в экспозиции занимают произведения ведущих художников-импрессионистов, среди них Коровин, Виноградов, Переплетчиков, Туржанский, Малявин, Архипов, Аладжалов, Мещерин. «Мне было важно показать, насколько богат и разнообразен русский импрессионизм в целом — что в нем были имена не только Серова, Коровина, но и таких менее известных художников, как Мануил Аладжалов, Николай Мещерин, Василий Мантуленко»,— пояснила куратор выставки Алана Гогичаева.
Выставка включает пять десятилетий развития импрессионизма в России, с момента его зарождения в 1880-х годах до завершения в 30-е годы XX века. Как отметила Алана Гогичаева, выставка показывает историю развития русского импрессионизма. «Это была хоть и краткая, но все-таки очень яркая искорка в истории русского искусства»,— подчеркнула она.
Выставка продлится до 6 мая.