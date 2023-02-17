Из Нижнего Новгорода в Екатеринбург привезли выставку русских импрессионистов

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 18 февраля, в субботу, для посетителей откроется выставка русского импрессионизма «Запечатленный свет», на которой представлены более ста картин из собраний Нижегородского государственного художественного музея и ЕМИИ. «Это беспрецедентный опыт такого тесного взаимодействия среди региональных музеев, когда мы обмениваемся имиджевыми коллекциями, содержательными разделами наших собраний»,— рассказал директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-показ выставки «Запечатленный свет. Русский импрессионизм из собраний Нижегородского государственного художественного музея и Екатеринбургского музея изобразительных искусств»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Пресс-показ выставки «Запечатленный свет. Русский импрессионизм из собраний Нижегородского государственного художественного музея и Екатеринбургского музея изобразительных искусств»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Центральное место в экспозиции занимают произведения ведущих художников-импрессионистов, среди них Коровин, Виноградов, Переплетчиков, Туржанский, Малявин, Архипов, Аладжалов, Мещерин. «Мне было важно показать, насколько богат и разнообразен русский импрессионизм в целом — что в нем были имена не только Серова, Коровина, но и таких менее известных художников, как Мануил Аладжалов, Николай Мещерин, Василий Мантуленко»,— пояснила куратор выставки Алана Гогичаева.

Выставка включает пять десятилетий развития импрессионизма в России, с момента его зарождения в 1880-х годах до завершения в 30-е годы XX века. Как отметила Алана Гогичаева, выставка показывает историю развития русского импрессионизма. «Это была хоть и краткая, но все-таки очень яркая искорка в истории русского искусства»,— подчеркнула она.

Выставка продлится до 6 мая.

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Елена Медведева