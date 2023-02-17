На рынке недвижимости Краснодарского края растет объем ипотечных сделок

Ипотечное кредитование останется ключевым инструментом продаж на рынке недвижимости, а также будет пользоваться высоким спросом среди покупателей в 2023 году. Об этом заявила руководитель группы по развитию ипотеки федерального девелопера «Неометрия» Ирина Казанцева на круглом столе «Будущее ипотеки», организованном медиагруппами РБК ЮГ и Северный Кавказ.



«По итогам 2022 года в Краснодарском крае значительно увеличилось количество продаж квартир с помощью ипотечных программ. Так, на рынке Краснодара доля таких сделок в прошлом году составила 82%, в Новороссийске — 80%, в Сочи — 53%. Для сравнения, в 2021 году на ипотеку приходилось только 35% от общего объема продаж квартир в Сочи»,— рассказала Ирина Казанцева.

По словам спикера, в 2023 году ипотека также будет пользоваться большой популярностью у покупателей и станет основным драйвером роста рынка недвижимости Краснодарского края. В то же время размер ежемесячного платежа и общий бюджет сделки будут ключевыми факторами при принятии решения о покупке квартиры клиентом.

Ирина Казанцева



«Отголоски турбулентности прошлого года имеют место быть. При этом меры поддержки сохранены — льготные программы и совместные проекты застройщиков и банков по субсидированной ипотеке. Имеющиеся кредитные предложения поддержат спрос на жилье и, как следствие, строительную отрасль в целом»,— подытожила Ирина Казанцева.

Напомним, что с 1 января 2023 года ставка по Госпрограмме льготной ипотеки составляет 8%, субсидированные застройщиками и банками ставки на текущий момент находятся на отметке 3%. Вместе с тем была расширена аудитория семейной ипотеки, что делает приобретение жилья более доступным для многодетных семей.

В целом при покупке объекта недвижимости от федерального девелопера «Неометрия» клиент может воспользоваться такими льготными программами, как «Семейная ипотека», «Военная ипотека», «Ипотека для ИТ-специалистов», «Траншевая ипотека», «Господдержка–2020» и рассрочкой от застройщика.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк.

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